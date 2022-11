La Copa del Mundo está a horas de iniciarse y casi nadie quiere perderserlo, tengan o no a su selección como participante. Colombia, lamentablemente, no tendrá a su seleccionado participando, pero eso no quita que muchas hinchas del fútbol de ese país deseen ver la totalidad de encuentros mundialistas. Mira a continuación qué canales en el país “cafetero” transmitirán el campeonato más importante del balompié.

Como en la mayoría de pases de Sudamérica, los televidentes colombianos tendrán la posibilidad de ver los encuentros del torneo a través de la señal abierta y por cable.

CANALES QUE TRANSMITIRÁN EL MUNDIAL QATAR 2022 EN COLOMBIA

La transmisión de los encuentros de la Copa del Mundo de Qatar en territorio colombiano estarán a cargo de los canales Caracol TV, RCN Televisión y DirecTV Sports (que ahora se llama D Sports). Los dos primeros son canales de señal abierta y el último es TV por paga.

DirecTV Sports será la señal internacional encargada de llevar todos los 64 partidos del mundial al territorio ecuatoriano. Esta plataforma es de pago, por lo que se deberás contratar un plan de suscripción.

En tanto que Caracol TV y RCN Televisión -cuyos servicios de transmisión son gratuitos pues están en señal abierta- tendrán mínimo 24 partidos, a la espera de los cruces de octavos y cuartos de final para definir cuáles estarán en sus transmisiones oficiales.

La gente se reúne en Doha para tomar fotos alrededor del reloj de cuenta regresiva de la Copa Mundial 2022 (Foto: AFP)

¿CUÁNTO CUESTAN LOS PAQUETES DE DIRECTV SPORTS?

Actualmente los canales RCN y Caracol son gratuitos en la televisión abierta en Colombia. A ellos se puede acceder sin ningún costo si se usa un televisor que tenga Televisión Digital Terrestre (TDT).

Pero para ver los 64 partidos del mundial a través de DirecTV es necesario una suscripción que puede ser en prepago -pago por adelantado sin facturas- por unos 68 000 pesos promedio -unos 16 dólares al cambio actual.

También está la modalidad de pago de un paquete de pospago que te ofrece, además de la programación de fútbol, una amplia variedad de canales por un costo que va desde los 105 000 hasta 150 000 pesos colombianos -entre unos 18 y 36 dólares-, según la página de DirectTV.

Y existe otro servicio llamado DirecTV GO, también de DirectTV, con el que también puedes ver los partidos a través de Internet en dispositivos móviles o Smart TV, por una cuota mensual de 39 000 pesos o unos 10 dólares, al cambio actual en Colombia.