El brazo de la justicia no mira el color de la camiseta, la cuenta bancaria o la popularidad de los infractores. El abogado deportivo Jhonny Baldovino, quien muchas veces ha salido en defensa de los derechos de los futbolistas agremiados, no ha podido ponerse de lado de Jefferson Farfán, goleador de Club Alianza Lima y ha explicado los motivos por los que no se libró de un castigo que lo dejó fuera del duelo ante Club Sporting Cristal.

El hombre que muchas veces ha ganado causas ante la FPF, señaló que el gran error de la ‘Foquita’ no fue salir a un restaurante con sus familiares, como argumentó en su defensa, la noche del martes. “Para mí el tema de Jefferson Farfán no es más grave que el de Kevin Quevedo o el de Aldo Corzo. El problema no es si estuvo haciendo algo bueno o malo, sino que no pueden tener contacto social con gente fuera del entorno”, dijo enfático.

También opinó sobre el número de fechas de la sanción. “La Comisión Disciplinaria va a resolver de acuerdo al reglamento, pero no hay una escala de sanciones. También se valorará el informe de la Gerencia de Integridad, sustentado con el informe médico”, dijo en ‘Las Voces del Fútbol’.

Jefferson Farfán y su mea culpa tras romper protocolos de la Liga 1

Baldovino insistió en que los futbolistas no pueden mantener contacto con personas ajenas a su círculo familiar. “Acá no se rompen protocolos de la vuelta a los entrenamientos, sino del Gobierno. Los futbolistas pueden salir a comer y hacer su vida normal, pero sólo con familiares, allegados y los que han declarado”, mencionó.