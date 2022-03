La ‘hincha empoderada’ de la selección peruana se ha vuelto un símbolo en las redes sociales. Su testimonio se volvió viral y hoy es utilizado para crear divertidos videos de Tik Tok. Ella es Eugenia Guevara, comunicadora y aficionada al Stand Up Comedy, quien después de anunciar el termino de su relación en señal abierta ahora vive su libertad y no descarta encontrar el amor en el Río de La Plata.

“A la gente le gusta reírse con las historias divertidas de internet. Me llamo Eugenia Guevara y si he visto como se ha viralizado la historia. Pero la gente está diciendo que soy interesada, que yo he botado al novio, porque no me quiso pagar las cosas para venir a Uruguay y eso es mentira, porque yo le dije que le iba a pagar todo y él me dijo que no quería venir”, aclaró.

Pero lo que habría motivado a romper palitos fue una posición machista de su novio. “Me dijo: Y si te vas sola termino contigo, porque vas a ir y va estar… ¿Entonces? No quieres venir conmigo y tampoco quieres que vaya, no pues compadre. Tú hubieras hecho lo mismo ‘Huachano’”, explicó la también comediante.

Hincha de la selección peruana cuenta cuál es su actual situación sentimental (video: Trome)

Hincha de la selección peruana: “Estoy despechada y dolida”

Pero nosotros somos periodistas expertos en no comernos cuentos y le preguntamos si su historia no era el guión de uno de sus Stand Up. “La historia es recontra firme, yo no digo mentiras, yo soy sincera, es recontra verdad. Claro que estoy despechada, cómo no lo voy a estar....”, se sinceró y explicó su amargura.

“Este es uno de los momentos más importantes en la historia de la selección peruana en los últimos cuatro años, claro que estoy dolida, tú también lo estarías. Como no voy a querer estar aquí con mi chico, lógico. Pero así son las cosas, por algo será. Vendrá algo mejor seguro”, comentó.

Hincha de la selección peruana se hizo famosa por contar que dejó a novio en LIma (Foto: Trome)

“Estoy soltera y en plan de pata, soy muy amiguera”

Estoy Ahora la ‘Hincha empoderada’ de la selección reconoce su actual estado de Facebbok. “Soy soltera, pero por ahora he hecho buenos amigos y estoy en plan de pata con todos. Además, nos hemos conocido hace poquito, pero ya saben mi carácter. Soy recontra amiguera, pero amiguera nomas. Pata, pataza, pero ahí nomás”, advirtió la comunicadora.

“Vine sola y me encontré con la comunidad ‘Perú al Mundial’ y que me han acogido como si fuera un amigo de toda la vida, de años y estoy recontra contenta de habérmelos encontrado. Es la primera vez que veré jugar a Perú fuera de casa”, finalizó.