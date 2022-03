Sus tantos en ‘El Campín’ y en el ‘Centenario’ fueron decisivos para llegar al Mundial España 82. La fuerza, la entrega y el olfato goleador de Guillermo La Rosa hoy hacen recordar la vehemencia de Gianluca Lapadula, a quien le brinda un par de consejos para evitarse el castigo charrúa y levantarse con una victoria ante Uruguay en Montevideo como aquel agosto de 1981, donde el ‘Tanque’ silenció al favorito y alegró a millones de peruanos.

Don Guillermo, ¿Podemos ganarle a Uruguay?

Es un partido importante, difícil, pero no imposible.

¿Son favoritos los charrúas?

Perú tiene jugadores importantes para pelear y de visita, ya sacamos buenos resultados.

¿Qué recuerdos del triunfo del 81 en Montevideo?

Fue fundamental, teníamos que ganar o mínimo sacar un empate, porque se nos iba la posibilidad de ir a España 82. Quién dice que se vuelva a repetir esa situación.

Sorprendieron jugando al ataque...

‘Tim’ nos pidió eso. Mayormente uno espera que el visitante apueste al contragolpe.

Guillermo La Rosa: “Nadie debe asustarse en el Centenario”

¿Es complicado jugar en el ‘Centenario’?

Ver un estadio con 80 mil personas impone, pero la mayoría teníamos experiencia. Habíamos jugado un Mundial y ‘Chumpi’ dos. La selección actual también tiene chicos que fueron a Rusia 2018.

No hay nada de qué temer...

Nadie debe asustarse. Otra cosa es la responsabilidad y nerviosismo. Cuando entras a la cancha te olvidas de todo.

¿Qué debemos hacer el 24 de marzo?

Perú tiene que hacer su juego, ponerla en el piso, recurrir a la habilidad, al toque, no ir al choque, ellos son fuertes y rápidos.

¿Le pegaron harto?

Me rascaron de arranque, a los quince minutos me pisaron el talón de Aquiles, ya te imaginarás.

Guillermo La Rosa a Lapadula: “Los uruguayos rascan sin decir nada”

Lapadula jugará con la nariz fracturada y lo querrán agarrar de punto...

Le van a dar en la nariz, los gemelos, en todos lados. Los uruguayos te rascan sin decir nada.

¿Un consejo al ‘Bambino’?

Que no se ponga mucho de espaldas, siempre tiene que estar en diagonal. Los defensas de ellos son altos, van a meter codazos y, a veces, el árbitro tira para el dueño de casa.

Otro de los que brilló ese día fue Julio César Uribe...

El ‘Diamante’ fue un espectáculo. ¡Qué abusivo para jugar!

¿Era el diferente?

Mira, los de Alianza Lima siempre le ganábamos a Sporting Cristal, a pesar que ellos tenían un equipazo. Un día entró un zambito quimboso, luego me lo encuentro en la selección peruana y fue un jugadorzote, crack.

¿Qué pensó cuando anota el 1-0?

Me acordé de Dios, por eso me persigno. Él me había ayudado como siempre. Y luego vi la cara de felicidad de un grupo de peruanos en la tribuna, todo en cuestión de segundos.

¿Una cábala?

Yo le decía a mi señora que no acomode mi ropa antes de irme a jugar, tenía que hacerlo yo. Como me iba bien, ella no tocaba nada.

Guillermo La Rossa sobre Guerrero y Farfán: “Hay que ser realistas y agradecidos”

¿De a pocos Paolo y Farfán se van despidiendo de la selección?

Tenemos que ser realistas, mis respeto y agradecimiento para los chicos que se sacaron el ancho por la camiseta.

¿Le gusta Alex Valera? ¿Qué aconsejarle?

Que esté tranquilo, aparecerán los amigotes, pero que solo haga caso a sus padres y escuche a los profesores. Que duerma temprano y no esté en la diversión, que eso a la larga te destruye.

¿Quién fue el defensa que más lo pateó?

Cuando debuté, a los 18 años, había jugadores mayores que me decían: ‘¿La Rosa quieres morir?’. Yo les decía que no y me iba por otro lado, eran unos zambazos bravos. Pero, en la Segunda era peor.

¿Cómo es eso?

Mi hermano Inocencio les hablaba a los defensas para que no me peguen y estos me decían: ‘Sobrino hice un trato con tu hermano, no te voy a hacer daño, pero no me vengas a hacer fintas que te meto un cabezazo’. Gracias a Dios nunca me hicieron daño.

Un abrazo fuerte y ojalá podamos llegar a Qatar 2022.

Espero que eso esté en los planes de Dios. Saludos a todos los hinchas. Vamos con fe a Montevideo.(José Reynoso Alencastre).

