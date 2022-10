Se hizo justicia. El francés Karim Benzema, goleador de Real Madrid, logró romper con la tradición de ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo levantar el ansiado Balón de Oro y fue Zinedine Zidane quien entregó el premio al mejor jugador de la temporada, a su exdirigido en la Casa Blanca.

‘Zizou’, ganador del último ganador del Balón de Oro, para Francia (2021) se encargó de entregar el premio al delantero de Real Madrid, quien llegó a la ceremonia junto a su madre, su hijo y su nueva novia. Benzema es el quinto francés en recibir este galardón después de Raymond Kopa, Michel Platini (tres ocasiones) y Jean Pierre Papin.

“ Estoy muy orgulloso. Me acuerdo cuando era un niño, todo el trabajo incesante, y para mí era un sueño como el de cualquier niño. Siempre lo he tenido en la cabeza. Después encontré la motivación ”, apuntó emocionado.

Karim Benzema recibe el Balón de Oro (Video: Espn)

Karim Benzemá agradeció a Ronaldo Nazario por ser su inspiración

El popular ‘Gato’ reconoció el valor de haber aprendido de grandes referentes. “ He tenido buenos modelos en mi vida: Zizou, Ronaldo… Es fruto de mucho trabajo, entrenamiento, esfuerzo… Pero sobre todo es perseguir un sueño que tenía en la cabeza desde niño. Todo es posible, para mí ha sido muy difícil. Lo he conseguido, no ha sido fácil ”, agregó..

Karim Benzema dejó detrás a las jóvenes estrellas: Erling Haaland y Kyliam Mbappé (Foto: Getty Images)

Karim Benzema agradeció en español

El atacante que dejó atrás a figuras como Sadio Mané, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski and Mohamed Salah no resistió la tentación de dedicarle algunas palabras en español a su ídolo de todos los tiempos, el brasileño Ronaldo. “ Estoy muy feliz de que esté Ronaldo. Es mi ídolo. No hay otro delantero como él. Lo que hizo en el campo es imposible de hacerlo otra vez. Estaba a un nivel al que es imposible de llegar, como Zizou. Es el Fenómeno de todos los delanteros ”.

