Kylian Mbappé no pierde el suelo por jugar al lado de Lionel Messi. Todo lo contrario el capeón del mundo y figura del PSG ha revelado al presidente del club su deseo de sumarse esta temporada a las filas del Real Madrid, así lo ha informado el diario Italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ en su edición matutina.

“Quiero ir al Madrid, no renuevo”, es la frase que el campeón del mundo con la selección de Francia habría explicado las razones por las que no ha dilatado tanto la renovación y las ofertas que le ha hecho el cuadro francés que soñaba con verlo jugar al lado de Neymar y Lionel Messi. Esta vez las cosas se complican para Nasser Al-Khelaïfi, pues el tema a resolver no implica poner eros sobre la mesa y estaría dispuesto a no cederlo y que el jugador se marche gratis en junio del 2022.

De darse esta figura el jugador se sentiría ‘traicionado’ pues fue el mismo empresario qatarí Al-Khelaïfi quien acordó con la popular ‘Totruninja’ en 2017 que no pondría trabas cuando tenga que marcharse del club, como sucedió con el italiano Marco Verratti. La revista ‘Times’, da cuenta de esta situación que el jugador le recordó al presidente en esta última reunión.

Diario Italiano informó detalles de esta reunión entre el delantero y empresario qatari (Captura )

La llegada de Lionel Messi no ha motivado al jugador en quedarse, por el contrario, ha alimentado su deseo de ser la nueva estrella de LaLiga Santander. Las próximas horas serán decisivas teniendo en cuenta que el libro de pases se cierra el 31 de agosto.

Kylian Mbappé parece no estar dispuesto a ser la sombra de Lionel Messi y Neymar, quienes serán las figuras más mediáticas del PSG. El atacante desea ser la máxima estrella junto Karim Benzema, Luka Modric y de la mano de Carlo Ancelotti.