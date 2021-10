Un nuevo capítulo se suma al escándalo de infidelidad que habría generado un terremoto en el matrimonio de Mauri Icardi y Wanda Nara. Esta vez, la actriz transgénero Guendalina Rodríguez reveló a medios argentinos que tuvo encuentros sexuales con el futbolista.

“A Icardi le gusta la vida loca”, inició Guendalina Rodríguez en ‘El Show del espectáculo’, un programa de radio argentino. “Me contactó por una agencia (de chicas de compañía) preguntándome si estaba disponible para cenar. Él me eligió de un catálogo, yo no sabía quién era porque no soy aficionada al fútbol”, aseguró la modelo.

Rodríguez reveló que a Icardi le gustan las chicas transgénero. Además, sostuvo que el jugador del PSG se mantiene al lado de Wanda Nara solo porque ellas es su manager.

“Mauro creía que yo era mujer, pero le gusta la perversión y le encantó mi lado B. A Icardi le gustan las chicas trans. Ya hubo un escándalo en 2014 o 2015 con otra trans argentina. Está con Wanda porque tiene miedo porque es su manager. Le mantiene todo, su vida profesional”, expresó.

“La experiencia fue muy buena: Me gustó. En la cama era bueno y ansioso. Intentábamos ser transgresores”, añadió.

Icardi le habría reclamado a Guendalina Rodríguez

La actriz contó que ha mantenido comunicación con Icardi, al punto que él le habría contado que no se siente bien en estos momentos. “En los mensajes del miércoles 20 de octubre me dijo vía videollamada que le gustaría vivir tranquilo y libre para hacer lo que quiera y que espera que Wanda lo perdone”, sentenció.

“Cuando se supo (el encuentro que tuvieron hace años) le negó todo a Wanda. Tengo pruebas de que estuvimos en un hotel, me dijo que no cuente nada”, agregó.

Guendalina Rodríguez presentó supuestas pruebas de una relación con Mauro Icardi. Foto: Captura Instagram.

Además, presento unas supuestas capturas en las que el delantero le recrimina por hablar con la prensa argentina.

“Guendalina, ¿cómo te atreviste a contarle nuestras cosas al diario argentino para alimentar aún más la noticia? Lástima que ya estoy en una situación complicada desde junio. Ahora tú pones la cara esta vez, no te salgas con la tuya. Soy libre para estar con mujeres o cualquier otra cosa. Es mi negocio más allá de mi carrera deportiva, ahora solo quiero ganar de nuevo. Pero Wanda pronto te verá en la cara y sabrá por qué”, se lee en el supuesto chat con el futbolista.

