Modelo que acusa de violación a Neymar se desmayó durante su interrogatorio cuando recordó encuentro con jugador

Nájila Trindade, modelo que acusó de violación aNeymar, se desmayó después de cinco horas de declaración testimonial en la Policía de la Mujer (6° Recinto Mujeres en la zona Sur de São Paulo) y fue traslada a un hospital para ser atendida.



La descompensación fue producto del estrés que está padeciendo, la modelo tuvo que interrumpir su testimonio ante la policía debido a una fuerte crisis emocional y terminó saliendo desmayada y en brazos de uno de sus abogados en medio de un fuerte operativo de seguridad y ante las cámaras.

Najila Trindade Mendes de Souza, 26 años, compareció ante las autoridades para ofrecer más detalles sobre lo sucedido el pasado 15 de mayo en un hotel de París, donde, según afirma, fue violada y agredida por Neymar.



Cercada por una multitud de periodistas, la brasileña llegó hasta la comisaría en un vehículo, con el rostro cubierto por una chaqueta y acompañada por su equipo de defensa.



La mujer declaró durante más de cinco horas y a su salida fue cargada en hombros por los abogados de la misma, ya que según las primeras informaciones se encontró mal durante el interrogatorio y fue trasladada a una clínica en la zona sur de Sao Paulo.



Trindade había sido citada por la Policía hace una semana, pero la joven pospuso en diversas ocasiones el interrogatorio sobre la acusación contra Neymar por violación.



Las autoridades han abierto una investigación tras la denuncia interpuesta por la mujer contra Neymar, quien sostiene que la relación sexual mantenida entre ambos fue consensual.



La modelo, sin embargo, admitió en una entrevista concedida esta semana que viajó a París para mantener relaciones sexuales con Neymar, pero cambió de opinión en el último momento al no tener preservativos.



Najila Trinidade salió cargada en brazos de la de dependencia policial donde declaró sobre la presunta violación de Neymar. (Video: AFP)



Una parte de un video grabado por la modelo en el cuarto del hotel un día después de la supuesta violación, en el que ella discute con Neymar, lo agrede y le reclama por lo que sucedió el 15 de mayo en la capital francesa fue filtrado por la prensa.



El abogado de la modelo, Danilo García de Andrade, aseguró que el material completo del video, de casi siete minutos, estaba en poder de su clienta y sería entregado en la audiencia, lo que no ocurrió por el supuesto "robo" de la tableta en el apartamento de la mujer.



Las autoridades inspeccionaron el apartamento y no constataron que el recinto fuese invadido a la fuerza, pero recolectaron huellas dactilares para determinar si alguien entró y hurtó la tableta, que según Trindade era el único lugar en donde ella tenía almacenado el video completo con Neymar.



Tras la acusación por violación, que salió a la luz el pasado sábado, Neymar publicó un video en sus redes sociales en el que expuso la conversación mantenida con la joven y publicó algunas fotos íntimas de la misma.



Con el mensaje, Neymar quiso demostrar que la mujer mantuvo un trato normal después del encuentro sexual que, según él, fue consentido.



Tras la publicación del video, que fue eliminado por el propio Instagram por violar las normas de la red social, las autoridades también abrieron una investigación contra Neymar por un supuesto crimen virtual.



Neymar declaró en una comisaría de Río de Janeiro por el supuesto delito cibernético, pero todavía no ha sido interrogado por el presunto crimen de violación.