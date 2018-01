Radamel Falcao marcó golazo: Elevó la pelota con dominadita, media vuelta y le pegó en el aire [VIDEO]

Radamel Falcao, delantero colombiano, anotó un golazo para AS Mónaco ante Montpellier por las semifinales de la Copa de la Liga de Francia.



A los 15 minutos Radamel Falcao hizo de las suyas en el área de Montpellier. El colombiano recibió un pase que no representaba peligro aparente y de inmediato se puso a tiro de gol con una sensacional acción.



El 'Tigre' Radamel Falcao recibió de espaldas, levantó la pelota y de media vuelta le pegó para abrir el marcador para Mónaco. El atacante sorprendió a la defensa rival y el arquero no tuvo opción.



Radamel Falcao anotó su segundo gol en la Copa de la Liga y aumentó su registro goleador en Mónaco. Además cuenta con otros 16 tantos en la liga francesa.

Mira el gol de Radamel Falcao:

