Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano expresaron su malestar contra Agustín Lozano por la forma en que se llevó la negociación con Ricardo Gareca, sin embargo, no serían los únicos clubes incómodos con la dirigencia de la FPF.

Según Diego Rebagliati, Melgar estaría a punto de comunicarle a la FPF que tomarían una drástica decisión si no se le renueva a Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la Federación.

“Se puso en contacto conmigo la gente de Melgar. Ellos forman parte de la comisión de la organización de la liga y de menores. Esto lo hicieron para tratar de cambiar las cosas desde adentro en coordinación con Oblitas y Bonillo”, señaló Rebagliati en ‘Al Ángulo’.

El comentarista deportivo señaló que Melgar se retiraría de la comisión que tienen en la Federación Peruana de Fútbol. De concretarse, el cuadro ‘mistiano’ volvería ser parte de uno de los clubes opositores a la FPF como lo fue hace unos meses junto a Sporting Cristal.

“Ellos les pidieron que participen. Si Oblitas no continúa en la FPF, Melgar no va a continuar siendo parte de estas comisiones. Más allá de lo de Ricardo Gareca (ellos no se meten en las decisiones respecto a la selección mayor porque no son parte del directorio), si les interesa los cambios profundos que se están haciendo y para ellos es fundamental que se queda Juan Carlos Oblitas en la FPF”, expresó.

“Deslindan absolutamente cualquier responsabilidad a la forma en cómo se ha trabajado la renovación de Ricardo Gareca e insisten que si no, no siguen siendo parte de la Federación, ellos no van a seguir siendo parte de la comisión”, añadió.

La amenaza de Melgar a Lozano si no renuevan a Juan Carlos Oblitas. Video: Al Ángulo.

