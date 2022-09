Juan Reynoso presentó su primera convocatoria a la selección nacional, de cara a los duelos amistosos ante México y El Salvador. Fueron 27 los jugadores nombrados aunque dicha nómina no dejó a todos contentos. Uno de los más críticos fue Gonzalo Núñez, cuyos dardos tuvieron un blanco fijo: Piero Quispe.

El joven volante de Universitario de Deportes recibió su primera convocatoria a la selección nacional. Sin embargo, el popular ‘Cashtó’ no estuvo de acuerdo con el llamado del mediocampista.

“ Está Piero Quispe, no estoy de acuerdo, va como 40 partidos y ni un gol ¿Cuántas asistencias tiene? Si no mete goles y no mete asistencias, entonces ¿Qué hace? Para mí, Quispe ha ido de más a menos” , expresó.

Núñez llegó al extremo de calificar a Piero Quispe como un “invento” y un “zurdito intrascendente”.

“ Quispe es un invento, para mí es un invento. Lo hablo porque cuando tiene que resolver, nada. Un chatito que sale por izquierda pero...ni siquiera está bien armado. Si fuera un gran jugador ya debería estar en otro lado. Yo no lo veo trascendiendo a nivel internacional”, sostuvo.

“Se esconde, a mí me parece un zurdito intrascendente, vas a ver en la selección, yo me la juego”, agregó.

Gonzalo Núñez sepulta convocatoria de Piero Quispe: “Es un invento”. Video: Exitosa.

Lista de convocados de Juan Reynoso

Juan Reynoso presentó dos listas, la de convocados para los duelos amistosos ante México y El Salvador y una lista de jugadores selectivos que invitará para entrenar con ellos y ver la forma de ampliar el universo de jugadores para la selección peruana.

Convocados para los amistosos

Arqueros

Pedro Gallese (Orlando City)

Alejandro Duarte (Cristal)

José Carvallo: (Universitario)

Defensas

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Aldo Corzo (Universitario)

Carlos Zambrano (Boca Juniors)

Anderson Santamaría (Atlas)

Alexander Callens (Nueva York City)

Luis Abram (Cruz Azul)

Marcos Lopez (Feyenoord )

Nilson Loyola (Cristal)

Miguel Araujo (Emmen)

Volantes

Renato Tapia (Celta de Vigo)

Pedro Aquino (Club América)

Sergio Peña (Malmö FF)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Cristofer Gonzales (Al-Adalah)

Piero Quispe (Universitario)

Edison Flores (Atlas)

Christian Cueva (Al Fateh)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Delanteros

André Carrillo (Al Hilal FC)

Gianluca Lapadula (Cagliari)

Santiago Ormeño (Chivas de Guadalajara)

Alex Valera (Al Fateh)

Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders)

Yordy Reyna (Charlotte FC.)

Convocados para el selectivo

Ángel Zamudio

Franco Medina

Carlos Ascues

Joao Montoya

Renzo Garcés

Arón Sánchez

Alonso Yovera

Axel Moyano

Marcos Lliuya

Yuriel Celi

Jhamir D’Arrigo

Jostin Alarcón

Bryan Reyna

Catriel Cabellos

Erinson Ramírez

Andy Polo

Jairo Concha

Matías Succar

Adrián Ugarriza

Christopher Olivares

José Rivera.