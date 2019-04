Hinchas de Sport Boys ingresaron a los entrenamientos y agredieron a los jugadores 

Durante los entrenamientos de Sport Boys el último miércoles, más de 50 hinchas del equipo del puerto ingresaron a las prácticas en Cieneguilla y agredieron a los jugadores, siendo el futbolista Jhon Vega el que llevó la peor parte.

Sport Boys está al fondo de la tabla de la Liga 1 con un punto de 24 disputados, por lo que los hinchas rosados fueron a buscar explicaciones de parte del comando técnico del equipo chalaco.



Aunque en un primer momento solo fue una conversación, esta pasó a mayores y se volvió tensa, generando insultos de los seguidores de Sport Boys a los futbolistas y, posteriormente, agredieron al defensor Jhon Vega.



Vega, quien está afectado, dijo a un diario local que si continúan las amenazas-sobre todo a su familia-, dejaría Sport Boys: "Yo sé que desde algunas semanas todos han estado en contra de mí, pero yo trato siempre de dar todo en la cancha. Igual no es un motivo para que hayan venido al entrenamiento a agredirme", indicó.



Sport Boys, que no tomó las medidas adecuadas para evitar la agresión a los jugadores, no se ha pronunciado sobre este incidente ni ha dado la versión oficial de los hechos.