Tabla de posiciones del Torneo de Verano: Programación de la fecha 13

Torneo de Verano : Este viernes se inicia la fecha 13 del primer campeonato del Descentralizado 2018. Sporting Cristal es el primer finalista clasificado a la final y es líder inalcanzable de la tabla de posiciones del Grupo A.



Sporting Cristal enfrentará a San Martín en la penúltima jornada del Torneo de Verano. Por su parte, el puntero del Grupo B, Sport Huancayo, choca ante Real Garcilaso y busca asegurar su pase a la final ante el equipo celeste.



Alianza Lima y Universitario, sin opciones para llegar a la final, se enfrentan a Sport Rosario y Ayacucho FC, respectivamente. Además, Melgar, segundo de la serie, se juega sus últimas chances en busca de la final del Torneo de Verano.

Tabla de posiciones de la fecha 13 del Torneo de Verano:

GRUPO A

Tabla de posiciones del Grupo A del Torneo de Verano: Fecha 13 Tabla de posiciones del Grupo A del Torneo de Verano: Fecha 13

GRUPO B

Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo de Verano: Fecha 13 Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo de Verano: Fecha 13

Programación de la fecha 13 del Torneo de Verano:



Ayacucho FC vs. Universitario (viernes 3:30 p.m.)

Real Garcilaso vs. Sport Huancayo (viernes 5:45 p.m.)

Municipal vs. Binacional (viernes 8:00 p.m.)

Sporting Cristal vs. San Martín (sábado 3:30 p.m.)

Melgar vs. Unión Comercio (sábado 5:45 p.m.)

Cantolao vs. Sport Boys (sábado 8:00 p.m.)

Comerciantes Unidos vs. UTC (domingo 1:30 p.m.)

Alianza Lima vs. Sport Rosario (domingo 4:00 p.m.)

