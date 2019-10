Hija del 'Nene' dice que exjugador se descontroló cuando le pidió ayuda: "Se estrellaba la cabeza contra los vidrios"

¡Cansada y desgastada emocionalmente! Así se muestra Johana Cubillas, hija del mítico Teófilo Cubillas , a quien denunció por no cumplir con la manutención de alimentos a la que tiene derecho por ley.



En una entrevista con 'Mujeres al mando', la hija del Nene contó que tuvo una buena relación con el exfutbolista hasta que cumplió los 17 años, momento en el que su madre tuvo una fuerte crisis económica que no le permitió seguir asumiendo el pago de sus estudios por cuenta propia.

"Le pedimos a mi papá que nos ayude a pagar la mitad de mi universidad, ahí es donde mi papá ser vuelve loco. Tuve una pelea con él en su departamento, fue una pelea súper fuerte. Yo nunca en mi vida había escuchado a mi papá ni levantar la voz. Mi papá es estrellaba la cabeza contra los vidrios, me decía 'estás loca', 'yo soy tu papá', 'tienes que hacer lo que yo te digo', 'vas a estudiar en una universidad nacional'", contó Johana Cubillas.

La joven reveló que desde ese momento, su padre no ha vuelto a comunicarse con ella y cada vez que lo llama, el decide cortarle el teléfono y ni siquiera le contesta los mensajes de WhatsApp. "Siento que se ha burlado de mi por 12 años porque hace 12 años no me habla. Yo he intentado comunicarme con él, no me dirige la palabra, no le interesa mi vida", narró para Mujeres al Mando.

Asimismo, indicó que durante los 11 años que viene durando su proceso judicial, Teófilo Cubillas jamás pisó un juzgado. "Yo toda la vida he tenido que ir, que rogar, me cambiaban de jueces, me redujeron la sentencia tres veces, o sea, el juicio ha ido caminando como a mi papá le ha dado la gana y aún así, hasta el día de hoy, no me ha pagado absolutamente nada", aseguró.

Sin embargo ahora, con los nuevos cambios en el Poder Judicial, Johana Cubillas espera encontrar la tranquilidad que tanto anhela. "Muchos tipos se sienten intocables, muchos creen que la justicia en este país no sirve pero yo les voy a demostrar que al final la justicia sí va cumplir, estoy segura. Confío de verdad en este nuevo Poder Judicial sin esa cabeza corrupta", agregó.

La joven contó que la última oportunidad que tenía su padre para conciliar con ella fue el pasado jueves, sin embargo, decidió no asistir a la audiencia. "Lo siguiente es que ya sube esto a juicio penal y lo siguiente es que, si ya no me paga, lo van a traer extraditado por Interpol como cualquier delincuente", aseguró.

Finalmente, y a pesar de toda la polémica, Johana Cubillas dijo no sentir ningún rencor por su padre y que si él se quiere acercar a ella, se sentiría feliz. "Yo a mi papá lo quiero, no tengo ningún rencor hacia el, no es un tema de rencor, es luchar por tus derechos", indicó.