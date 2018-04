Zlatan Ibrahimovic mandó varias indirectas sobre la posibilidad de jugar el Mundial Rusia 2018 para la selección sueca, sin embargo, el entrenador del seleccionado europeo desestimó convocar a 'Ibra' para la justa mundialista.



"Voy a jugar en Rusia 2018 (...) Ya sabes, un Mundial sin mí no es Mundial" dijo Zlatan Ibrahimovic en el programa de Jimmy Kimmel, sembrando las dudas si estará presente en la justa mundialista.



Ahora el entrenador de Suecia, Janne Andersson, dijo que no tiene en su planes a Zlatan Ibrahimovic para Rusia 2018 porque tanto el delantero como "otros jugadores no quisieron estar en la selección después de la Eurocopa y eso lo respeto", mencionó el estratega en una entrevista con TV4 Fotballskanalen.



Zlatan Ibrahimovic en Jimmy Kimmel Live (Video: YouTube oficial de Jimmy Kimmel)

“No estará, porque él ya ha dicho que no. Los otros que dijeron que no, tampoco estarán”, agregó sobre la situación de Zlatan Ibrahimovic.



Además, Janne Andersson comentó que no tenía en sus planes a Zlatan Ibrahimovic porque "no lo había llamado (...) y si rechazaste al equipo, no creo que debas volver".



Con estas declaraciones, las posibilidades de ver a Zlatan Ibrahimovic en Rusia 2018 son prácticamente nulas.



Perú se enfrentará a Suecia el 9 de junio en Estocolmo como partido de preparación para el Mundial Rusia 2018.



REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE