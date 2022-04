CONTÓ LA HISTORIA. Magaly Medina confirmó que Aldo Miyashiro es el protagonista del ampay con una exreportera de su programa. La ‘urraca’ detalló que este despate se produjo cuando su equipo seguía los pasos de Óscar del Portal, periodista deportivo de América TV.

“Estamos tras los pasos de Óscar del Portal porque los rumores nos indicaban que había un acercamiento entre él y la expareja del cumbiambero Pedro Loli (…) Mientras estamos en esa investigación descubrimos el premio mayor”, expresó.

Magaly Medina aclara que seguían a Óscar del Portal y no a Aldo Miyashiro (Video: ATV)

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ sacó pecho por su equipo de investigación y recalcó que no lanzaría un ampay que no esté sin probar porque sería una “irresponsabilidad”.

“No me sentiría cómoda hablando de chismografía barata, soltando cosas que sabemos para fastidiar a otras personas, pero que no son ciertas. No me gusta enlodar al resto sin tener pruebas”, manifestó.

Magaly Medina sobre Aldo Miyashiro y Érika Villalobos: “Aparentemente era un matrimonio estable”

La ‘urraca’ señaló que Aldo Miyashiro y Érika Villalobos tienen 17 años de matrimonio y que aparentemente eran una pareja estable.

“Acaban de venir de un viaje a Europa, viaje familiar de alrededor de 10 días (…) No podemos decir que estaban separados y que tenían problemas”, enfatizó.

