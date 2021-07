Allison Pastor reveló que está recibiendo medicación por un problema en la costilla, pero igual estará esta noche en la pista de ‘Reinas del show’ danzando un festejo.

“Tengo una lesión en la costilla, una inflamación, y me está costando bailar. El doctor me ha dicho que en un mes desaparecerá este dolor. Estoy con medicamentos, pero igual bailaré un festejo que no es nada fácil. Erick (Elera) me apoya en todo, sin él no podría estar cumpliendo este sueño en el programa de Gisela”, detalló la bailarina.

A pesar del dolor, Allison lo dejó todo en los ensayos, ya que esta noche nuevamente saltará a la pista de baile en busca de puntaje perfecto y volver a ser la favorita de la semana.

DEJA ATRÁS POLÉMICA

La bailarina estuvo en el ojo de la tormenta durante la semana pasada, luego que su pareja, Erick Elera, denunciara que la producción del programa de Gisela Valcárcel tenía favoritismos con algunas de las concursantes.

Allison estuvo a punto de dejar la competencia, pero según aseguró para América Espectáculos, conversó con la producción del reality y decidió retomar la competencia.

“No ensayé toda la semana, te soy sincera, conversé con producción y decidí retomar y dar lo mejor de mí. Así que por eso asumí el reto y en dos horas saqué una coreografía”, dijo orgullosa.

Asimismo, negó que la copa de Reinas del Show ya esté destinada para alguien en específico. “Creo que todas las chicas hemos venido a ganar. No creo que la copa esté para alguien porque hay muchas que tienen mucho talento, así que yo con eso sí discrepo”, aseguró.