HACE PRECISIÓN. Amy Gutiérrez utilizó su cuenta de Instagram para grabar cuatro videos donde aclara detalles de la sonada entrevista que le dio a “La Choca Chabuca” en el programa El Reventón de los Sábados.

La entrevista que le dio Amy Gutiérrez a La Chola Chabuca fue lo más comentado de la semana. Al respecto, la salsera decidió grabar unos videos donde aclara detalles del intercambio con el personaje interpretado por Ernesto Pimentel. La cantante señala que desde que dio la entrevista, muchos de sus seguidores le consultan si se encuentra bien salud. Al parecer se habría producido una confusión.

“Les tengo que contar algo super importante, en los diarios ha salido una nota sobre que estuve internada. Sí, lo estuve, pero lo estuve, tiempo pasado. Mucha gente me ha preguntado sobre el internamiento, pero esto se debe a que hace unos días estuve en el programa de La Chola Chabuca y hablé sobre mi infección urinaria, la gente piensa que ha sido ahorita, pero no, ha sido una confusión, yo ya salí de estar internada, estoy bien, no estoy mal. Por aquí para que se enteren que estoy en casa y tranquila”, contó Amy Gutiérrez en Instagram.

Como se recuerda, Amy Gutiérrez fue entrevistada por la Chola Chabuca en el programa que conduce “El Reventón de los Sábados”. Durante la entrevista, la cantante mostró lo afectada que estaba por las declaraciones que hizo Mayra Goñi sobre ella. La parte más emotiva del segmento se produjo cuando la salsera habló sobre su internamiento en la clínica por problemas en los riñones. En ese momento habló de la importancia de su madre en su vida.

Lamentablemente las declaraciones de Mayra Goñi generaron que muchos seguidores tildarán de “resbalosa” a Amy Gutiérrez. La salsera indicó que le llegaban mensajes ofensivos en contra de ella y su familia. Es por esta razón que la salsera les indicó a Nesty y a Mayra que no iba a ser parte de su show y que ella nunca había estado involucrada en escándalos de la farándula.

Amy Gutiérrez aclara entrevista en La Chola Chabuca (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Rebeca Escribens sobre Amy Gutiérrez y Mayra Goñi

Amy Gutierréz muestra sus rollitos y habla del amor propio (TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Samahara Lobatón niega contundentemente estar embarazada: “Es la quinta vez en lo que va del año”

Intervienen a 12 parejas en un hotel pese a estado de emergencia en Piura