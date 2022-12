La cantante Ana Kohler sostiene que la pandemia la frenó, pero no la detuvo. Ahora se siente con mas energía y vitalidad porque hace lo que le apasiona y habría retomado la relación con su esposo, después de anunciar su separación.

“Estamos haciendo un disco en homenaje al ‘Siqui siqui’ con las canciones que más han sonado en mi voz. Si Dios pronto estará en las plataformas digitales porque prácticamente hemos terminado el trabajo y hay una sorpresa, un feat con alguien con quería grabar hace mucho tiempo. Este verano lo vamos a encender sí o sí. Yo creo que la pandemia nos frenó un poquito, pero no nos detuvo”, señaló.

Después de tantos años la gente sigue moviéndose con el ‘Siqui siqui’.

Yo te juro, me siento con más energía que nunca a pesar de que tengo 35 años desde hace 12, ja, ja, ja. Tengo más vitalidad porque no me enfoco en la edad, sino en lo que a mí me apasiona.

¿En este disco vas a interpretar otros géneros?

En vivo yo canto rock, salsa, merengue, bachata, hago todo tipo de música, hasta criollo dependiendo del público. Estoy por cumplir 36 años de carrera, entonces he pasado por mi época de nueva ola, de boleros, salsa, merengue, he pasado por todos los géneros.

Lo que pasa es que se te ha encasillado en la tecnocumbia...

Así es, pero canto de todo, además soy hiperactiva, tengo mucha energía en el escenario, eso me mantiene enfocada en lo que hago y sobre todo apasionada porque cuando algo te apasiona, sales y entregas lo mejor.

Después de anunciar tu separación, ¿sigues soltera?

Mira, estoy tranquila. Estamos tranquilos y decidimos no hablar de eso.

¿Han regresado?...

Ja, ja, ja... solamente voy a decir que estoy feliz y los tiempos de Dios son perfectos. Creo que cuando se tiene muchos proyectos en común siempre hay algo que va a hacer que perdure, prevalezca o permanezca (los sentimientos) y todos tiene sus altos y sus bajos, estamos enfocados en nuestros proyectos y tranquilos.

Eso quiere decir que crees en las segundas oportunidades...

En este caso solo hay que decir oportunidades, ja, ja, ja... no digas número.

De otro lado, Ana Kohler participará en el evento ‘Corazones Unidos’, este domingo en el Complejo Santa Rosa, en Santa Anita.

“Es en beneficio para los niños con cáncer, parálisis cerebral, en estado de abandono y adultos mayores. La entrada es gratuita, pero tienen que llevar donativos como leche, pañales, alimentos no perecibles, ropa, artículos de limpieza, calzado, juguetes. Todo será bien recibido. Colaboren y vayan a divertirse porque habrá más de 50 artistas en escena”, finalizó.