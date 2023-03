En medio de los rumores del fin de su romance con Janick Maceta, André Wiese sorprendió con un singular mensaje que compartió en sus redes sociales y que muchos internautas consideran que estaría dirigido a la modelo.

En sus stories de Instagram, el recordado actor encargado de darle vida a Nicolás de las Casas de “Al fondo hay sitio” compartió su experiencia con la Ayahuasca, poderoso brebaje originario del Amazonas y acompañó la publicación con un profunda reflexión que muchas señalan es para la Miss Perú 2020.

“Buscamos validación y aprobación en lo exterior. Nos escondemos detrás de máscaras para que nos quieran y acepten. Todos estamos rotos de alguna manera, pero no podemos olvidarnos que, si no trabajamos en sanar y cuidar nuestro interior, jamás avanzaremos. Cultiva más la esencia que la apariencia” , escribió el actor. Es justo la última parte de su texto que ha sido tomado por sus fans como indirecta para Maceta.

¿Janick Maceta le respondió a Andrés Wiese?

Tras el mensaje del actor, Janick compartió en su perfil de Instagram una fotografía suya en blanco y negro junto a un potente mensaje sobre el empoderamiento. Como era de esperarse, sus fanáticos han tomado esa publicación como una respuesta a Andrés Wiese.

“You have the power, don’t ever let anyone silence your voice (Tú tienes el poder, nunca dejes que alguien silencie tu voz)”, fue el mensaje que escribió en su reciente post.

Andrés Wiese y Janick Maceta dejaron de seguirse en redes

Andrés Wiese y Janick Maceta son considerados como una de las parejas más populares de la farándula peruana. Sin embargo, ambos se encuentra en medio de la polémica tras los visto en Twitter, los cual indicaría que están separados.

Tal como informó el influencer Ric La Torre, Andrés y Janick no comparten fotografías y se han dejado de seguir en sus respectivas redes sociales, lo que daría a entender una supuesta ruptura.

Y es que, los tortolitos no comparten fotos juntas y se habrían dejado de seguir en Instagram. Estas serían razones que, según los usuarios, anuncian una posible ruptura amorosa. “¿Janick Maceta y Andrés Wiese terminaron? Se dejaron de seguir en Instagram y ya no hay comentarios ni likes de ambos en sus fotos. Este romance lo descubrí por redes, no se sorprendan si ahora descubrimos el rompimiento por esta misma vía”, se lee en el post de La Torre.

Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar: “¡Ay! Por fin. Jamás me gustaron juntos”, “Era mucha reina para Ricolás”, “¡Qué bien! Janick merece más”, son algunos de los comentarios vistos en Twitter.