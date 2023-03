En la emisión de este viernes 10 de marzo de “Préndete”, Melissa Paredes protagonizó un emotivo momento al despedirse de sus compañeros Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, luego de verse obligada a dar un paso al costado del matutino debido a que el canal decidió no renovarle el contrato.

“No quería llorar, pero veo a nuestra productora llorando, saben lo fuerte que soy, pero ver a otra persona llorar. Gracias Oswaldo por esas palabras, a todo el equipo de ‘Préndete’ son maravillosos, agradezco, me han tratado increíble, me han tratado bonito” , expresó Melissa con la voz entrecortada.

Tras escuchar a su compañera, Karla y Kurt intervinieron para dedicar unas palabras de despedida a Melissa, a quien le desearon lo mejor y le aseguraron que la vida le dará su revancha.

“A mí no me gustan las despedidas, te deseo lo mejor, aprendí a conocerte, no puedo fingir, yo soy como ustedes me ven. Aprendí a conocer a una Melissa muy chambeadora, a mucha gente no le puede gustar las decisiones que ella tomó en su vida, pero también hay gente que la quiere. Así es la vida, tú encontrarás el momento oportuno, en la vida hay revanchas, y en el algún momento esa revancha llegará” , dijo conmovido el popular ‘Metiche’

“Lo que se ve en televisión pueden opinar y decir lo que quieran, pero tú, yo y la gente que hemos estado aquí, somos los únicos que sabemos lo que pasaba entre nosotras, pueden decirnos hipócritas no me importa, me importa más lo que la gente conoció de mí. Me da muchísima pena lo que está pasando, a veces la vida es injusta, pero todo tiene un por qué y un para qué, y estoy segura que después de esto algo bueno vendrá para ti”, puntualizó Karla.

