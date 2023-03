Rafael Cardozo criticó en la víspera que ‘Cachaza’ permita que André Bankoff hable sobre él. “Lo que me sorprende es que Carol (Reali) le permita hacer esas cositas. Si yo tuviera una relación ahora, jamás dejaría que ella saque cachita, entonces me parece tonto. Terceros sobran, él no tiene nada que ver”, dijo en ‘América Hoy’.

Al parecer, sus declaraciones llegaron hasta la flamante parejita que no encontró mejor idea que compartir a través de un video en el que aparecen riéndose sin motivo. En las imágenes, Cachaza y André Bankoff están en la cocina de su departamento y no paran de reír mientras cruzan miradas cómplices el uno con el otro.

El clip ha sido compartido hace apenas unas horas en la cuenta de Instagram de Carol Reali, y en los comentarios sus seguidores le muestran todo su apoyo con mensajes en los que le desean que esta vez sí pueda encontrar la felicidad que no tuvo con Rafael Cardozo pese a los 12 años que estuvieron juntos.

Instagram: Video de Carol Reali

Rafael Cardozo ya no está enmorado de ‘Cachaza’

El exhico reality Rafael Cardozo admitió que ya no se siente enamorado de la modelo Cachaza, sin embargo, reconoció que aún la amaba cuando terminaron su relación de 12 años.

“Voy a tener un cariño por ella, estoy manejando bien las cosas por el sentimiento que tuve por ella durante 12 años, es una persona increíble. Enamorado no estoy. En la separación sí seguía enamorado de Cachaza” , dijo.

Cardozo aseguró que está tranquilo luego que se la pasara llorando por Cachaza y dijo que le ayudó que su expareja tenga ya un nuevo romance con André Bankoff.

“Yo hablé que intenté arreglar la situación, yo sí estaba muy enamorado de Carol, pero sentía que no había más el amor de antes. Sentí que no iba a funcionar, yo queriéndola mucho, yo fui el que pidió que se vaya” , agregó.

