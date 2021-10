Referirse a Alexis & Fido es hablar de uno de los dúos más representativos del reggaetón, cuyo éxito a nivel internacional inició en el año 2005 con el lanzamiento de The Pitbulls, su primer álbum de estudio. También han sido creadores de hits musicales como Soy igual que tú, Contéstame el teléfono, 5 letras, entre otros.

A propósito de su llegada al Perú, Alexis charló con Trome sobre lo que será su show de este sábado en Lima en el “Arena Music Fest”, evento que se realizará al lado del Jockey Plaza, gracias a Branco Récords, Benvenuttos y Martín Mauricio Entertainment.

¿Cómo toman esta nueva oportunidad de volver a los conciertos tras haber parado por el covid-19?

Estamos muy contentos de volver a estar en contacto con nuestros fanáticos. Nosotros somos cantantes que tenemos conexión directa con los fanáticos, no tanto de las redes cibernéticas. Se siente brutal después de tanto tiempo volver a los conciertos y sentir el cariño de la gente y ver lo mucho que nos extrañaban. La euforia cuando nos ven llegar en tarima es bien bonito y muy reconfortante con tantos años que venimos trabajando en esto desde el inicio hasta el día de hoy.

Por fin se van a reencontrar este sábado con sus fanáticos peruanos...

Perú para nosotros es un lugar especial, siempre va a tener un sentimiento importante porque cuando salimos de Puerto Rico fue de los primeros países que visitamos y sentimos el amor de otra cultura. Ya habíamos ido a Estados Unidos y República Dominicana, que es parecido al feeling boricua. Pero cuando llegamos a Perú, que es otra cultura y música, nosotros respetamos mucho otras nacionalidades y nunca imaginamos que nos dieran tanto amor y que el recibimiento iba a ser tan grande. Desde el 2006 o 2007 estamos yendo a Perú y todavía nos siguen viendo y oyendo nuestra música.

Imagino que en sus redes sociales le preguntaban sobre el concierto de este sábado 2 de octubre

La bandeja está llena de puros mensajes diciéndonos que nos esperan y que ya no hay boletos. Ahí se demuestra el cariño de los fanáticos cuando ven tus videos, apoyándote en las redes, pero cuando te van a ver al concierto y no cabe más gente ahí eso es grandioso.

¿En qué proyectos musicales están trabajando?

Estamos terminando “Barrio Canino parte 2″, que es la segunda parte de un LP parte 1 (disco de larga duración) que comenzó con siete temas junto a Yandel, Miky Woodz y Franco El Gorila. Esta versión de ahora, es el mismo color de música y estamos trabajando con un artista antiguo y otro de la nueva escuela. Tenemos de ambos lados y el cd, si Dios lo permite, está antes de fin de año. Van a ser 6 temas y la segunda parte viene con el perreo pesado con productores reconocidos como “Nesty La Mente Maestra”, que ya hecho tema con nosotros hace muchos años y hay unos productores sorpresa.

Esos seis temas serán un éxito como agradecimiento a su público que los quiere tanto...

Se siente increíble, amigo. Yo ni sé como agradecerles, no sé como devolverles el amor y solo queda hacer un buen show y video, donde quiera que te los encuentres. Aparte de viajar y comprarte cosas, uno no olvida es agradecer esos momentos con el público. El mayor reconocimiento es que la gente se detenga, te pida una foto y te canté tus temas antiguos. Ahí es cuando tú dices: “¡Increíble! La gente todavía se acuerda de esos temas”. Es como yo me acuerdo de los temas que oía de Héctor Lavoe, Frankie Ruíz y el Gran Combo.

Alexis Ortiz, del dúo reggaetonero Alexis y Fido. (Coolmusic.cl)

El reto de sacar éxitos es mayor para ustedes...

Siempre que nos metemos a un estudio nos exigimos mucho y queremos hacer cosas tan diferentes a la que ya hicimos. Buscamos ser nuestra propia competencia y vencer lo que hicimos. Eso es lo más duro para cualquier artista porque las canciones que nos dimos a conocer no fueron simples , fueron canciones himnos y pasar ese himno es difícil. Gracias a Dios hemos superado esos himnos con canciones no mejores, pero que han sido buenos como los anteriores.

¿Qué sorpresas habrá para el show de Perú?

Llevaremos los temas viejos que solo pegaron en Perú como por ejemplo “Gata Michu Michu”, que no lo cantamos en otras partes del mundo y es una canción que solo pegó en tu país . Quien sabe si algún cantante peruano para romper la tarima y romperla en el escenario. Nosotros siempre inventamos lo que sea con el fin de darle el entretenimiento a la gente.

¿Y Fido por qué no está acá en la entrevista?

Terminamos todo lo que tiene que ver con lo a capela de este disco y estamos en el proceso de la mezcla, por eso no está en la entrevista. Yo salgo de la entrevista y voy para el estudio a ver ese tema. De acá a dos semanas esperemos ya esté todo y pueda salir el disco antes de fin de año, si Dios quiere, con música nueva.

¿Habrá algún feat con un artista internacional?

Estamos trabajando algo bien interesante con un cantante dominicano que está bien prendido. Ya verán las promociones en redes.

¿Y cómo te gustaría que recuerden al dúo Alexis y Fido?

Me gustaría que la gente me recordara con la persona que era en tarima y fuera. Una persona que componía pensando y como uno de los mejores “chanteadores” que pasó por este género del perreo. Todavía tengo mucho que demostrar en otros estilos de música y ya se me dará el tiempo. Quiero ser recordado por ser uno de los mejores de este género.

¿Y qué se viene luego de la presentación de Perú?

Después de Perú volvemos a Estados Unidos para seguir teniendo presentaciones y ver lo de “Barrio Canino 2″.

