Fernando Colunga es uno de los galanes de telenovelas mexicanas más populares y queridos por los televidentes. Ha interpretado personajes que se han quedado en la memoria del público y gracias a ellos alcanzó la fama mundial de la que goza hasta la actualidad.

La carrera del actor mexicano tomó mayor reconocimiento durante la época de los años 90, cuando participó en telenovelas como ‘María la del Barrio’, ‘Esmeralda’ y ‘La Usurpadora’, las cuales los llevaron a consagrar el éxito de su trayectoria artística.

El actor mexicano vuelve a la pantalla chica luego de 6 años (Foto: Fernando Colunga / Facebook)

¿Cómo se inició en la actuación Fernando Colunga?

Muy pocos saben que Fernando Colunga es hijo de un ingeniero y que por ello que estudió ingeniería civil; sin embargo, siempre tuvo la intención de ser actor y en 1988 se inició como el doble de Eduardo Yáñez para las escenas de acción en la telenovela ‘Dulce desafío’.

Es a partir de aquí que decide continuar por este camino y se matrícula en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en el año 1990. Inicialmente, se hizo popular gracias a su papel en la versión mexicana del programa infantil ‘Plaza Sésamo’, pero también apareció en programas como ‘La telaraña’, ‘La hora marcada’ y ‘Todo de todo’.

Por esos años, participó en varias producciones, pero uno de sus pequeños papeles más recordados sin duda es el de Chicho, el hijo de Doña Chonita y el ‘Chupes’ en ‘María Mercedes’ (1992) , luego del cual tuvo sui primer protagónico en ‘Más allá del puente’ (1993) con María Sorté.

Fernando Colunga junto a Thalía en 'María Mercedes'. (Foto: Instagram)

Desde entonces su carrea fue en ascenso logrando importantes papeles en novelas e interpretó a Adrián Rosales en ‘Marimar’ (1994), a Raúl Gutiérrez en ‘Alondra’ (1995), a Luis Fernando de la Vega en ‘María la de Barrio’ (1995-1996) y a José Armando Peñarreal en ‘Esmeralda’ (1997).

Asimismo dio vida a Carlos Daniel Bracho en ‘La Usurpadora’ (1998), a Luis Gustavo Uribe en ‘Nunca te olvidaré' (1999), a Carlos Manuel Rivero en ‘Abrázame muy fuerte’ (2000-2001), a Manuel Fuentes-Guerra Aranda en ‘Amor real’ (2003) , a Luis Manrique y Arellano en ‘Alborada’ (2005-2006) y a José Miguel Montesinos en ‘Soy tu dueña’ (2010).

Fernando Colunga con Gabriela Spanic en 'La Usurpadora'. (Foto: Instagram)

¿Por qué desapareció y no quiso trabajar más en telenovelas?

La telenovela ‘Pasión y Poder’ (2015), en la que interpretó a Eladio Gómez Luna Altamirano, fue la última producción en la que Fernando Colunga trabajó. Mucho se especuló sobre las razones por las cuales se alejó de la pantalla, pero nunca hubo una explicación oficial por parte de él.

Sin embargo, luego de varios años, él mismo decidió romper el silencio y contar cuál fue el verdadero motivo de su decisión: al igual que muchos intérpretes, se sintió encasillado y creyó que lo mejor era esperar a que llegara un papel que realmente valiera la pena.

“Uno tiene que aprender que todo tiene su tiempo. Hay papeles importantes para todos. Yo creo que simplemente uno tiene que estar ubicado y no decir: ‘¿Sabes qué? Yo quiero ser un eterno galán’ porque eso no existe, estos son ciclos. Yo estoy claro desde hace muchos años”, explicó en una entrevista con total sinceridad.

Fernando Colunga junto a Adela Noriega en 'Amor real'. (Foto: Instagram)

Abandonó un proyecto por amenazas de narcotraficantes mexicanos

A inicios del año 2021, se anunció el regreso de Fernando Colunga en “Malverde: el Santo Patrón” de Telemundo; incluso, se empezó a promocionar la serie con algunas imágenes en la que se mostraba la transformación física del actor para interpretar al personaje, lo que daba por hecho e el proyecto.

Sin embargo, en febrero del mismo año se conoció que la estrella mexicana había decidido abandonar inesperadamente el elenco de la producción, siendo Pedro Fernández quien lo reemplazó, pero no se dieron mayores detalles sobre los motivos que tuvo para dejar un proyecto tan prestigioso como ese.

"Malverde: El Santo Patrón" iba a ser protagonizado por Fernando Colunga (Foto: Telemundo)

Una fuente allegada a Fernando Colunga dijo -según reseña el medio MDZ- que el actor estuvo bajo amenazas de narcotraficantes mexicanos y por ello decidió retirarse. Asimismo, expresó que “el narco manda”, y que estos sujetos “no lo querían interpretando a Malverde”, así que prefirió no arriesgar su vida.

En una entrevista, el actor habló sobre lo que sucedió con esta producción. “Para mí, Malverde fue una experiencia muy padre porque me acercó a su escritor, trabajamos durante casi un año preparando el personaje, haciendo, moviendo, pero a veces la vida se te junta como una tormenta perfecta con cosas. Yo tenía un problema personal, se vino lo de la pandemia, no podían arrancar, yo no podía viajar, entonces se tomó esa decisión” , precisó.

¿Qué hace en la actualidad Fernando Colunga?

En 2022, Fernando Colunga reapareció en televisión siete años después de estar alejado de la pantalla chica para participar en la serie ‘El secreto de la familia Greco’, producción que se estrenó noviembre del año pasado a través de la plataforma de streaming Netflix.

Actualmente, Fernando Colunga está a la espera del estreno de ‘El Conde: Amor y honor’, una serie de época que protagoniza junto a Ana Brenda Contreras. Este nuevo melodrama está producido por Telemundo y su lanzamiento está programado para este 2023.

Esta ficción es una adaptación de la novela de 1844 “El conde de Montecristo” de Alexandre Dumas. El rodaje comenzó en junio de 2022 y terminó en septiembre del mismo año. El elenco lo completan Marjorie de Sousa, Sergio Sendel, Chantal Andere, Víctor González, Helena Rojo y Omar Fierro.