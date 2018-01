Los rumores sobre un posible matrimonio secreto entre Ricky Martin y su novio Jwan Yosef finalmente se hicieron realidad. El puertorriqueño anunció este miércoles que se casó en secreto con el pintor de origen sueco-sirio.

‘Soy esposo, pero en un par de meses haremos una fiesta’, anunció Ricky Martin.‘¡Me siento muy bien! No puedo presentarlo como mi prometido. No puedo. Es mi esposo, es mi hombre’ , agregó el boricua más que emocionado.

‘Intercambiamos votos, nos prometimos todo y firmamos todos los papeles que teníamos que firmar. Incluido un acuerdo prematrimonial’, explicó Ricky Martin sobre su boda secreta y las medidas que tomaron ambos para proteger sus bienes en caso de una separación.

Cabe indicar que Ricky Martin, quien al momento tiene 46 años bien cumplidos, comenzó a salir con Jwan Yosef en el 2016. Ambos anunciaron oficialmente su compromiso en noviembre del mismo año aunque desde hace varios meses viven juntos.

Asimismo, Ricky Martin comparte la crianza de sus dos hijos Matteo y Valentino, a quienes tuvo hace nueve años, con Jwan Yosef. La feliz familia vive junta en una lujosa residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

Pero Ricky Martin no solo ha tenido una buena racha en el amor y los temas familiares. Y es que el puertorriqueño también debutó en la actuación con la miniserie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Allí, Ricky Martin interpreta al novio del famoso diseñador italiano. Asimismo, el elenco está integrado por estrellas de la talla de Penélope Cruz, Édgar Ramírez y Darren Criss. La miniserie cuenta la muerte de Gianni Versace, quien fue asesinado el julio de 1997 frente a su mansión de Miami.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.