Damián Ode empezó un nuevo emprendimiento y abrió con su hermana Shadia un restaurante de comida peruana en Madrid. Cuenta que en ‘La Nación Gastrobar’ todo lo que se cocina es con insumos peruanos y son manos peruanas las que se encargan de elaborar los platillos que ya van conquistando el paladar de los españoles en el barrio de Salamanca donde vivió el artistas gráfico, creador de Mafalda, Quino.

¿Por qué habías decidido venir a Madrid?

Yo creo que cada persona tiene un por qué distinto y hace un año decidí buscar otras opciones. Acá las municipalidades, el ayuntamiento, te dan la mano, todo ordenado y te dan tus permisos y así que dijimos vamos para España. Y aquí estamos, en Madrid, con la seguridad que puedes dejar tu celular, tus cosas en medio de la calle y no pasa absolutamente nada, no desaparecen, no vienen a ponerte una pistola. Todas esas cosas, sumadas a las ganas de seguir en este rubro tan bonito que es la gastronomía peruana.

Y sobre todo que hay muchos peruanos aquí

Sí. Mi hermana, Shadia, ella está completamente loca, y me dijo: Damián he agarrado un restaurante en Madrid. ¿Qué cosa? ¿Qué has hecho? Yo estaba haciendo otro proyecto allá (en Perú). No, no, ya lo hice, ya lo agarré y acá estamos, gracias a ella. Yo inicialmente vengo a ayudarla y al final ella me dice seamos socios y decidimos cambiar el nombre, el concepto.

Shadia: Y ahora estamos juntos en este proyecto que va a ir muy bien.

Damián: Dónde no faltan las chichas moradas, las Inka Cola, las cervezas peruanas y la buena atención de mi hermana que es una artista en eso.

Además conocen los gustos de los peruanos

Damián: Claro y lo importante, es que la cocina es como si estuvieras en Perú. Las cocineras son peruanas, número uno, y los insumos son peruanos, traídos de allá.

Shadia: Ahora tienes todo, sobre todo el ají limo. Aparte que Madrid ahora es la segunda capital del mundo. Antes era Miami, ahora todos vienen a Madrid y la comida peruana para mí siempre ha sido la mejor.

Damián Ode llevó un poquito del corazón y sazón peruana a Madrid para conquistar los paladares españoles. (Foto: Bety Pashanasi)

Decididos a conquistar el paladar de los españoles

Shadia: La verdad es que creo que hemos agarrado el punto perfecto para sentir que estás en Lima, que estás en Perú y la gente lo dice, que hemos agarrado el punto del sabor peruano.

Damián: Tal cual. Acá tienes el barrio de Serrano, donde están todas las marcas finísimas de ropa, para la gente que quiera venir a comprar. Y nosotros estamos en el barrio de Salamanca, y olé, y la calle es de Don Ramón.

Shadia: Y aparte, allá vivió Quino el creador de Mafalda. Este es un sitio monumental, la gente lo conoce.

Damián: Así que vengan, sígannos en nuestras redes, estamos como La Nación Gastrobar. Búsquennos en Instagram, cuando vengan a Madrid tienen que pasar por este pequeño espacio, pequeño con gran corazón, si bien tenemos terraza, tenemos la parte de adentro también y el sótano, todos nuestros códigos son peruanos.

