El cantante colombiano David Zahan, quien es reconocido por su gran parecido físico y vocal con Frankie Ruiz, señaló que la salsa peruana es muy apreciada y valorada en el mundo por lo tanto grabará un tema con un salsero nacional para llevarla al mundo. Además, aclaró que no es el sucesor de Frankie Ruiz y en cada show trata de rendirle un homenaje al llamado ‘Papá de la salsa’.

¨La salsa peruana está por encima de muchas propuestas del género y valorada en todo el planeta¨, dijo el artista que confirmó que llegará nuevamente a Perú para realizar dos conciertos, el 03 de febrero en el Centro de Convenciones Arena Bar y el sábado 04 de febrero en la discoteca Miuse de Iquitos.

Ya has conversado con algún cantante peruano para realizar una colaboración...

En el Perú hay buenos cantantes y también muy buenos compositores. Me enteré de que Sergio (George) también llegó a producir a Lima y me alegra que tome a talentos locales en cuenta. La salsa peruana de verdad es un boom en el mundo, en países como Puerto Rico, México y Colombia se habla mucho del talento que existe en tierras peruanas y que es digno de imitar. Son pocos los países que tienen shows del género todos los fines de semana.

Cabe señalar que David Zahan es famoso mundialmente por obtener el primer lugar en un reality de canto, donde muchos de los fans de Frankie Ruiz quedaron impresionados porque cuenta con el mismo timbre de voz y parecido físico del intérprete de ‘La Rueda’, es por ello que muchos consideran que David continuará el legado del salsero de origen puertorriqueño. Sin embargo, él marca distancia y dice que nadie podrá reemplazar a Frankie Ruiz.

“No soy el sucesor de Frankie Ruiz, como él no hay ninguno. Frankie es mi ídolo y jamás podría compararme con él. Lo que yo intento hacer en cada show es rendirle un lindo homenaje a su extraordinaria carrera. Ya me gustaría siquiera tener un poco de su admirable talento¨, indicó.

El salsero David Zahan afirmó que en sus dos presentaciones en Perú demostrará porque es solicitado en el mundo, incluso ya tiene fechas programadas en países como México, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, entre otros.

¨Agradecido con mucha gente, espero darles un poco del cariño que me brindan. Perú prepárate para la gran gira nacional de David Zahan en un bonito homenaje a Frankie Ruiz. Nos vemos pronto”, finalizó.