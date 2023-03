Deysi Araujo comentó que Florcita Polo tiene derecho a rehacer su vida sentimental, tras divorciarse de Néstor Villanueva.

“Ella merece ser feliz porque es una chica joven, trabajadora y tiene todo el derecho de volver a enamorarse, pero debe conocer bien a la persona antes de presentarlo a su familia. Ojalá que vaya con calma, sin prisa y no se equivoque” , sostuvo la pelirroja, quien añadió que conoce a la nueva pareja de la engreída de Susy Díaz, pero no son amigos.

“Lo conozco, pero no lo he tratado. ¿Espero que no sea para hacerse conocido? No creo que sea otro Jackson Torres”, dijo.

Néstor Villanueva resta importancia a nuevo romance de Florcita Polo

NO LE IMPORTA. Néstor Villanueva aseguró que no está al tanto del nuevo romance que mantiene su expareja Florcita Polo con el empresario identificado como Luiggi Yarasca Martínez.

“Mira la verdad que no tengo la menor idea, no sé de lo que está haciendo con su vida Flor. Hermano estoy en otra, preocupado en mi carrera artística” , sostuvo el cantante de cumbia al diario El Popular.

Al ser consultado sobre si le preocupada el nuevo romance de Flor Polo debido a que Luiggi tiene antecedentes policiales, Néstor aseguró que no está enterado de nada. “Como te repito no sé nada al respecto. Mi relación con ella es solo por mis hijos”, resaltó.

TE PUEDE INTERESAR