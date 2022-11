El imitador Alfredo Benavides volvió a caracterizar, el último martes, a Deyvis Orosco para el programa de Magaly Medina donde explicó, como ‘Dayvis Gordosco’, por qué asistió al ‘sauna con final feliz’ donde precisamente, años atrás, conoció al cumbiambero que hasta el momento no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

Alfredo, en redes sociales han comentado mucho tu imitación de Deyvis, se han divertido mucho. Muy buena caracterización de Miguel Cáceres.

Si, Miguelito es un capo e imagínate que también me he reído mucho. Lo he disfrutado y el público igual, eso es lo que alegra a todo artista, el aplauso de los seguidores.

¿Hace cuántos tiempo imitas a Deyvis?

Lo imito hace unos 15 años desde que apareció, lo hice para el circo donde decía: ‘Con cariño’, ahora se ha dado nuevamente la oportunidad de hacerlo.

¿Nunca se ha picado por la imitación que le haces?

Al comienzo no le gustaba, por eso decía ‘Con cariño, en el circo cuando la hacía no le gustaba, pero poco a poco se dio cuenta que los artistas hacemos este trabajo sin mala onda. Ya después, con el tiempo, lo conocí y no vas a creer, lo conocí en el sauna donde lo filmaron ja, ja, ja. Ahí nos hicimos ‘patas’ y entendió, no creo que ahora le moleste un poco de humor.

O sea que el ‘firme’ y el ‘clon’ les gusta el ‘sauna con final feliz’...

Ja, ja, ja uno va a relajarse.

JESSICA DEFIENDE A DEYVIS

Jessica Newton está mentalizada para que lo que haga o diga Magaly Medina no le afecte, luego que la ‘Urraca’ difundió un video donde se ve a su yerno, Deyvis Orosco saliendo de un sauna con ‘final feliz’ en la madrugada luego de permanecer en el local durante once horas.

¿Jessica, te mortifica el comentario que hizo Magaly sobre el video de Deyvis en un sauna?

Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo.

En tanto, Deyvis y Cassandra aparecieron en un post en Instagram donde la hija de Jessica dejó un reflexivo mensaje. “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz, pero sobre todo felices. ¡Feliz martes!”, escribió Cassandra.

A su vez, el popular ‘Bomboncito’, minimizó el hecho, pues no le contestó a Magaly, sin embargo posteó en sus redes sociales un video donde se le escucha cantar el tema ‘No te creas tan importante’.

¿QUÉ MOSTRÓ MAGALY?

El último lunes 7 de noviembre, la conductora de televisión presentó un informe que evidencia que el cantante Deyvis Orosco estuvo casi 11 horas en el interior del sauna ‘Thai Club Spa’, en San Isidro, donde se brinda el servicio de “masaje tántrico con final feliz”.

Un reportero de “Magaly TV: La Firme” entrevistó a una trabajadora del sauna, quien explicó que algunos clientes pueden ingresar sin necesidad de presentar su DNI. Otra empleada del local indicó que también se brindan servicios de “masaje tántrico” por el precio de 400 soles y “si el cliente desea un final feliz”, el costo aumenta a 600 soles.

