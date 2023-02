En la reciente emisión de “+ Espectáculos”, Jazmín Pinedo se llevó una gran sorpresa luego que la producción le entregara un arreglo de rosas que le envió su pareja Pedro Araujo; sin embargo, eso no fue todo, pues el uruguayo también le grabó un video en el que le dedicó unas emotivas palabras en la celebración de San Valentín.

“Chinita tenemos un presente por el día del amor. Te vamos a enseñar un video preparado para ti en este día de San Valentín”, dijo su compañero de conducción.

Novio de Jazmín Pinedo la sorprende con romántico detalle en vivo por San Valentín

“Hola, chinita. Quería recordarte en el día de San Valentín lo mucho que te quiero, aprovechar para mandarte un beso gigante. Y pedir a la producción nos puede conseguir un día libre o algo para que vengas a visitar, que no estaría nada mal. Un beso para vos y para todos ahí en el canal. Te quiero”, se le escucha decir a Pedro en el corto clip.

Jazmín no pudo ocultar su emoción y alegría al ver a su pareja en TV. “Ay, qué lindo. ¿Cómo lo han convencido? Me imagino que se muere de vergüenza él. Gracias amor, te mando un beso enorme”, puntualizó,

“Bueno, yo creo que aflojemos los corazones, yo escuché ahí que tenías que darme un día libre, yo escuché que era mi regalo por el Día del amor”, reclamó la conductora de televisión entre risas.

La exconductora de “Esto es Guerra” confesó que recién están por cumplir su mes de enamorados, además aprovechó para agradecer a Araujo por ayudarla a dejar las “barreras” a un lado e impulsarla a darse una nueva oportunidad en el amor.

“De verdad, gracias, no me lo estaba esperando, algo extraño estaba pasando, ha sido un fin de semana bonito. Nosotros ya nos conocíamos hace varios meses, habíamos estado saliendo hace rato, y bueno hoy ya somos pareja. Estoy súper feliz de poder seguir compartiendo con él, me hizo dejar la cantidad de barreras con las que yo estaba cargando, es un chico súper lindo, lo otro se lo digo en privado ” , resaltó la conductora de televisión.

