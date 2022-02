Ducelia Echevarría mostró su indignación luego del tenso enfrentamiento que protagonizó la noche del último martes EN VIVO con Magaly Medina. Y es que la rubia accedió a enlazarse con Magaly Tv La Firme tras las declaraciones de su expareja, quien acusó a su actual saliente de haberla maltratado físicamente.

“Es imposible aclarar algo cuando Magaly habla encima tuyo y baja el audio para que no me escuchen! Quiero aclarar que no fue víctima de maltrato ni de nada parecido. Pido tranquilidad y paz. No tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida privada!”, dijo la ex chica reality en sus historias de Instagram.

Asimismo, aseguró que lo único que quiere la urraca es hacer ‘un circo de mi vida’. “A ella nadie la juzga pero sin embargo ella sí puede opinar de todos. Dejen de perseguirme y hacerme daño psicológicamente a mí y a mi hija”, acotó.

Asimismo, Ducelia Echevarría compartió el mensaje que recibió de uno de sus seguidores, que se solidarizó con ella luego de las fuertes palabras que le lanzó la periodista de espectáculos hace tan solo unas horas. “No te quedes callada, habla y si se hace un escándalo pues que se haga pero que esa Magaly respete”, le indicó.

La rubia agradeció las muestras de apoyo. “Al parecer no soy la única que piensa de la misma manera”, refirió.

Ducelia Echevarría arremete contra Magaly Medina tras acusarla de victimizarse

MAGALY Y DUCELIA SE PELEAN EN VIVO

Magaly Medina recibió la llamada EN VIVO de Ducelia Echevarría luego de que su expareja, Domingo Salas, revelara que la modelo fue víctima de agresión por parte de su saliente, Jorge Monzón. La exguerrera fue captada llorando de forma desconsolada por las cámaras de la Urraca.

La rubia aseguró que ‘no había pasado nada’ y pidió respeto a su vida privada, sin embargo, la urraca la cortó para decirle que debería tener respeto a su integridad, ante la presunta agresión.

“Tampoco deberías apañar a ningun hombre. Ducelia, me estás diciendo que tu ex inventó que hubo agresión. No te puedes venir aquí a victimizar. Aquí hay una denuncia de agresión. Deja de victimizarte por eso, por qué no te victimizas por el hombre que tienes”, le respondió Magaly Medina.

Ducelia Echevarría no quiso responder si había sido agredida, inicialmente, y luego echó la culpa a su expareja, Domingo Salas, acusándolo de inventar un hecho tan grave a cambio de fama.

“Yo no sé por qué motivo el señor Domingo Salas ha salido a hablar todo eso, será para llamar cámaras que es lo que siempre quería. Yo desmiento ese audio, no he recibido ninguna agresión”, indicó Ducelia en el programa de la Urraca.

“Yo no tengo por qué darte explicaciones de mi vida privada”, agregó Ducelia cuando Magaly nuevamente le preguntó si había sido agredida por su saliente. “No te voy a responder, no me da la gana de responder”, puntualizó la rubia modelo.

