El actor Erick Elera señaló que está con todas las ganas de iniciar las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’ y ponerse nuevamente en la piel de ‘Joel’ que regresará recargado. Además, aseguró que no dejará la música de lado.

“Estoy con todas las ganas de grabar ‘Al fondo hay sitio’, de saber también qué va a pasar con la historia, creo que todo el mundo está esperando saber qué va a ocurrir”, dijo el actor.

Joel regresará recargado.

Ya quiero meterle más sabrosura y picardía a este personaje, que he extrañado muchísimo. Yo creo que Joel viene bastante recargado, viene con fuerza. Ahora solo estoy dedicado a la música, descansando un poco con la familia porque sé que cuando empiece a grabar le voy a dar todo a este personaje.

Has retomado con fuerza tu carrera musical.

El año pasado empecé a hacer bastante música con diferentes artistas, colaboraciones, haciendo música de nivel, más metido en la cumbia-urbana que, creo, es como la gente más me ubicada. Estoy dándole con toda la fuerza, ya no quiero dejar de cantar. Bueno, nunca lo he dejado, pero digamos que ahora sí le estoy dando un poco más de seriedad y promocionando con más ganas cada canción.

Te vas de gira con Makano.

Con Makano grabé la canción ‘Vaso lleno’. Él es un artista panameño muy querido y reconocido, aquí en Perú tiene mucha fanaticada también y hemos planeado una gira para el mes de marzo, tenemos seis presentaciones al interior del país. Para mí es hermoso estar en el escenario, es lo que siempre he querido hacer y hay una emoción tremenda.

Actualmente estás promocionando la canción ‘Chiquitita’, que ya tiene millones de vistas en YouTube.

Se me dio la oportunidad de grabar esta canción compuesta por el gran Patrick Romantik, a él le encanta la cumbia y le está dando justamente ese toque urbano. Digamos que yo me siento cómodo en el género y fue una alegría que me convoquen, mejor aún al lado de Donnie Yaipén, de los ‘Hermanos Yaipén’, ha sido una satisfacción grabar esta canción con ellos y a la gente la gusta.

El 2022 se presenta bien para ti en lo que se refiere a tu carrera musical.

Esa es la idea seguir trabajando en la música con las personas idóneas. He conocido gente, musicalmente hablando, que me está ayudando muchísimo y repotencia mi carrera musical. Se vienen otros proyectos con artistas bolivianos bien reconocidos, posiblemente con Américo de Chile hay un tema, también con reconocidos artistas de la cumbia peruana. Entonces, creo que la idea es no bajar los brazos y seguir avanzando.

