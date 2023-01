La noche de este miércoles 18 de enero se estrena la nueva temporada 2023 de EEG. Según se conoció, serán 36 los participantes que serán parte del reality de competencia de América Televisión este año y se dividirán en cinco equipos , a diferencia de ediciones anteriores, cuando solo habían ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’.

Además, se sabe que la presentación de la nueva temporada durará nada menos que tres días, por el gran número de chicos reality que serán parte de Esto es Guerra.

Por otro lado, se difundió que la escenografía será impactante, ya que se construyó inspirada en la película ‘ Avatar ’ fuera de los jardines del canal ubicado en Pachacamac.

LOS FIJOS DE EEG 2023

Hasta el momento se sabe que Facundo González, quien estuvo voceado para participar en nuevos proyectos de GV Producciones (productora de Gisela Valcárcel) estará en la temporada 2023 de EEG, al igual que Melissa Loza y Luciana Fuster.

¿QUIÉNES YA NO ESTARÁN EN EEG?

Aunque aún no hay nada confirmado, se especula que Rosángela Espinoza ya no estaría en Esto es Guerra, luego de su abrupta salida hace unas semanas por no presentarse en una edición del programa por encontrarse regresando del mundial Qatar 2022. Otra de las chicas reality que tampoco pertenecería al programa este año sería Alejandra Baigorria, quien se mostró indignada en la final de EEG y hasta usó sus redes sociales para denunciar favoritismos.

Finalmente, Hugo García también estará ausente del programa este 2023, ya que hace tan solo unas semanas anunció que dejaría el mundo de los realities para participar en nuevos proyectos.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ‘ESTO ES GUERRA’?

Esto es guerra regresa con fuerza y por todo lo alto este miércoles 18 de enero por las pantallas de América TV (Canal 4) con el estreno de la temporada 2023. El reality más exitoso de la última década de la televisión peruanas trae grandes sorpresas, nuevos concursos, el regreso de “guerreros históricos” y la inclusión de nuevos participantes.

El estreno de EEG podrá verse desde las 7:00 p. m. de la noche del miércoles 18 de enero, América TV (Señal abierta y cable) y América tvGo (Streaming) transmitirán el primer programa completo del reality.

