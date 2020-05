Mario Irivarren reapareció en el programa de Sheyla Rojas este sábado tras anunciar que dio positivo a coronavirus, lo que le impidió reincorporarse con sus compañeros en el reinicio de Esto es Guerra. Durante la entrevista, el chico reality se refirió a Rafael Cardozo, que recibió críticas por contar que sufrió de un ataque de ansiedad.

El ‘guerrero’ se mostró agradecido por tener la posibilidad de quedarse en casa a guardar la cuarentena, a diferencia de millones de peruanos que la pasan mal por la imposibilidad de trabajar y ganarse el día a día durante el estado de emergencia.

“Tengo que agradecer a la vida que tengo la oportunidad de poder quedarme en mi casa tranquilo, posibilidad que no tienen muchos, yo soy consciente de eso, pero no me gusta lo que pasó con Rafael, que la gente lo criticó por decir que habia tenido una crisis de ansiedad", dijo Mario Irivarren.

“Como si nosotros por trabajar en televisión, por trabajar en un reality, no tuvieramos sentimientos. Como si yo por poder quedarme en mi casa porque tengo ahorros que me lo permiten, no tuviera derecho a sentirme triste, frustrado, bajoneado”, agregó.

MIRA: Sube a 155.671 el número de contagiados con coronavirus en el Perú, 7.386 nuevos casos en las últimas 24 horas

En ese sentido indicó que a pesar de que su situación es más ‘cómoda’ que la muchas otras personas, no dejar de ser difícil por el confinamiento. “Espero que esto pase pronto para reincorporarme con ustedes. Que la situación, no solo de nosotros, si no de muchas personas, vuelva a la normalidad”, finalizó.

Mario Irivarren saca cara por Rafael Cardozo tras sufrir ataque de ansiedad | EET | TROME

