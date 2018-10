Felpudini y su divertida participación en comercial: "En la calle me dicen: 'Me quema, me quema el chisme...'"

El humorista Rodolfo Carrión, mejor conocido como Felpudini , contó que no empleó a ningún doble para grabar el comercial de una empresa telefónica donde se le ve deslizándose por un tubo en una estación de bomberos al caracterizar a un superhéroe.

“Ha sido divertido grabar el comercial para Entel. Cuando me lo propusieron le dije a Jorge (Benavides) que en el spot iba a estar caracterizado de Robin, como en el sketch que hacemos en ‘El wasap de JB’ y me dijo: ‘dale’”, contó el popular ‘Felpudini’.

¿La grabación del comercial fue larga?

​La verdad, fue una carrera contra el tiempo, empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a esa misma hora al día siguiente y sin dobles.

¿Te iban a reemplazar en alguna escena?

​Sí, cuando me deslizo por el tubo en la estación de bomberos, pero como el doble se demoraba, me mandé sin miedo.



¿El público qué te dice en la calle?

Se ríe, me dicen: me quema, me quema el chisme...

¿Habrá una segunda parte?

​No me han dicho, pero yo dispuesto