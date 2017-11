Fernanda Kanno no desea ser mamá (al menos todavía) [VIDEO]

La periodista Fernanda Kanno cuenta que aprendió a disfrutar de su soledad y que por el momento está sin pareja. Además, ahora mismo no le provoca ser madre y por eso congeló sus óvulos.



¿Eres romántica?

A veces, sí. Depende de la persona, de la situación, de cómo me desperté. Mucha miel empalaga.



¿Cuando te enamoras, cómo eres?

Hace tanto tiempo que no me enamoro, ya me olvidé ja, ja, ja. Soy muy exigente.



¿Exigente? ¿En qué sentido?

Espero mucho de las personas, entonces tengo que aprender a no esperar tanto de la gente.



¿Hace cuánto tiempo que estás sin pareja?

No me acuerdo.



Y ahora, con este frío de las noches, ¿no se te antoja dormir en ‘cucharita’?

Sí, papi, pero ya estamos en primavera. Además, tengo mis perritos que son bien calientitos.



Y esa frase ‘soltera pero no sola’, ¿aplica para ti?

Sí, por supuesto. Ojo que la compañía no tiene que ser necesariamente un ‘amigo cariñoso’. Igual, llevo tantos años sola que he aprendido a disfrutar mi soledad y eso es importante, es parte de madurar, sentir que no necesitas compañía.



Claro, porque apresurarse para estar con alguien a veces te lleva a dar un mal paso...

Sí, hay que tomarse su tiempo. Lo malo es que la prensa no deja.



Es el precio de la fama...

Es que no debería ser así. Te malogra el plan.



Recuerdo que te pasó eso con Jonathan Maicelo...

Sí, pero con él no había nada. Éramos amigos.



¿Tienes ganas de ser madre?

Ahorita no. Congelé mis óvulos hace dos años, porque uno debe ser responsable. En este momento no quiero ser madre, pero sí más adelante.

Baile de Fernanda Kanno