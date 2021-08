El actor Gerardo Zamora regresa a la pantalla chica con la serie ‘Chiclayo de mis amores’, que se estrenará en setiembre por la señal de Best Cable Perú. Cuenta que tuvo un inicio de año difícil porque se contagió del Covid -19 al igual que su mamá, pero ella no pudo vencer la enfermedad y está retomando sus proyectos internacionales.

“Esta historia está escrita y dirigida por Horacio Vergara, que es un chileno que vive en Chiclayo y como toda serie de ficción tiene una historia de amor entre sus protagonistas: Miguel, mi personaje, y Jéssica (Ana Claudia Pérez ). Esta historia inicia con una tragedia y el detonante es el encuentro que se va a dar entre los protagonistas y a partir de ahí van a iniciar su historia juntos”, afirmó.

¿Cuéntanos de tu personaje?

Tengo el placer de interpretar a una persona de provincia que sale adelante por su propio esfuerzo. Se verá la historia de Miguel a través de los años, cómo va logrando sus sueños, cómo lucha por ellos. Además, teniendo siempre presente a sus padres y en este caso me siento reflejado porque este año sufrí la pérdida de mi madre y dentro de la historia el personaje también sufre una pérdida. Creo que hay una similitud que a mí me toca de manera muy personal y podré contar la historia de este personaje de una forma mucho más íntima.

Ha sido duro para ti la partida de tu mami.

Con mi madre éramos muy unidos, compartimos muchos momentos en casa y eso es algo que añoro bastante. Lamentablemente, en marzo justo en la etapa más dura de la pandemia, en el pico de contagios y cuando no había camas UCI nos agarró la enfermedad a mi hermano mayor, mi mamá y a mí, desgraciadamente mi madre no pudo superarla. Sí, ha sido duro, ya se cumplieron 4 meses de su partida y trato de seguir adelante. Mi madre siempre me apoyó y gracias a Dios tuvo la oportunidad de compartir mis viajes, mis logros, mis trabajos. Pudo verme en Netflix (en la serie ‘La reina de Indias y el conquistador’) que es algo que la hizo muy feliz.

En los últimos años no te hemos visto en producciones nacionales.

Mi trabajo en los últimos años, antes de la pandemia, la he venido desarrollando en Colombia a través de diferentes producciones como ‘La reina de Indias’, en Netflix, participaciones en Caracol Tv y la última que hice fue para Univisión, una serie de unitarios que se transmitió en el mes de marzo. Ahora estoy participando nuevamente en una producción en nuestro país y estoy disfrutándolo mucho.

¿Crees que se te cerraron las puertas en nuestro país?

Bueno, en los últimos años en el rubro de la ficción para la televisión ha habido una reducción de producciones. La mayor parte de mi carrera la hice en Latina y a partir del 2015 dejaron de lado la ficción, hicieron un intento con ‘Torbellino’ y este año han retomado con ‘Los otros libertadores’ donde tuve la oportunidad de ser convocado y fui el amigo de José Olaya. Mi última novela fue en el 2013 y desde esa fecha ATV no ha vuelto a hacer ficción. Entonces, sí hay un escasez de producción de ficción. Además, creo que hay una oferta más grande de actores jóvenes que están saliendo de diferentes escuelas de formación actoral. América prácticamente es el único canal que produce y TV Perú que tiene eventualmente una que otra producción.

Gerardo Zamora y Ana Claudia Pérez, son los protagonistas de la serie 'Chiclayo de mis amores' que se estrena en setiembre

Pero pudiste abrirte camino en el extranjero...

Es poca la oferta que hay en Perú, por eso me vi de alguna forma obligado a salir en busca de otras oportunidades. Lo cual agradezco porque me ha permitido ampliar mis horizontes actorales en cuanto a ficción y proyectarme. Yo espero que cuando pase esta pandemia pueda retomar lo que empecé en Colombia.

