Giovanna Castro sobre Hernán Vidaurre: 'Nuestra relación se desgastó' [VIDEO y FOTOS]

Luego de anunciar el fin de su relación con Hernán Vidaurre, la actriz cómica Giovanna Castro dio algunos detalles del rompimiento y aseguró que los más sano para ambos fue poner punto final al compromiso y aceptó que cometieron muchos errores. “No fue difícil la ruptura, lo difícil es mantener una relación que está de más... de repente uno no quiere darse cuenta de la situación, pero se perdieron ciertas cosas que creo que son primordiales para llevar una vida juntos. Se cometieron muchos errores de mi parte y también de él”, dijo Giovanna, quien llegó al cumpleaños de Carlos Álvarez acompañada del actor argentino Rafael Rumi, pero aclaró que es solo un amigo.



“Primero creo que los errores fueron de él y cuando los corrigió, yo empecé a pensar cosas y me equivoqué también... pero lo bueno es que el cariño no se han perdido y tenemos una amistad mucho más saludable ahora”, añadió Giovanna Castro.



¿Entonces no es complicado trabajar con Hernán?

Para nada. Al principio era difícil, luego fue fácil y ahora es mucho más fácil. No hay que mezclar lo personal con lo profesional.



¿La separación fue lo mejor para ambas partes?

Claro que sí, mucho más ahora que él tiene pareja... nosotros como pareja nos habíamos desgastado. La gente cree que fue por el matrimonio, pero no. Él me lo pidió dos veces, pero no pude casarme y cuando podía hacerlo, no lo hice, algo en mi corazón me dijo que las cosas no estaban bien.



¿No le cierras las puertas al amor?

Para nada, el amor es como las oportunidades, siempre están ahí. (M.C.)



