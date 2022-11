El actor Hernán Vidaurre comentó que no tiene prisa en rehacer su vida amorosa tras poner fin a su relación con Giovanna Castro, con quien tuvo más de 21 años de noviazgo, además, dijo que le desea lo mejor a la actriz, quien se está volviendo a dar una oportunidad en el amor.

“ Cierro el año como el soltero codiciado, aunque dice que soltero maduro... (risas), pero eso no va conmigo. Estoy tranquilo y bien. ¿Si tengo ganas de enamorarme? Nada. No me desespero, estoy feliz, tengo mi hijita, a quien disfruto verla crecer, también soy feliz al lado de mi familia y amo mi trabajo. Creo que cuando uno tiene la mente ocupada, no está pensando en otras cosas”, precisó Vidaurre.

Tu expareja, Giovanna Castro, ha manifestado que se encuentra nuevamente enamorada... ¿Le deseas lo mejor?

Sí. Obviamente. Le tengo mucho cariño a Giovannita, tiene todo mi apoyo y respeto. Es más, estoy pensando en volver a realizar un espectáculo juntos. Quiero aprovechar los personajes nuevos que hemos sacado, así que quizá hacemos una temporada para febrero, pues el público lo pide.

¿Hay alguna propuesta para el año que viene?

No, pero estoy dispuesto a escuchar. Hay que ver qué propuesta también, hay que ser creativos, dar algo innovador porque el momento así lo exige. No se puede dar cualquier cosa al televidente, no se puede volver a lo mismo. Si queremos hacer comedia, tiene que ser una buena producción.

¿Qué crees que hace falta en televisión?

Una buena producción en comedia, carecemos de buenos libretistas, creadores artísticos, con una buena producción, hay que crear personajes. Tengo algunos proyectos que estamos cocinando y en su momento veremos cómo me va, pero lo que se necesita es inversión.

Por cierto, acompañaras a Manolo Rojas en la celebración por su 33 aniversario de vida artística...

Así es. Este 25 de noviembre estaré en primera fila en ‘La Onceava’ de Barranco con mi hermano, que es parte de mi familia. Invito a todos que vayan a ver un gran espectáculo, estaremos más de 20 artistas en escena y habrán muchas sorpresas. Manolo es un hermano de la vida, lo quiero mucho, sé que no está pasando por un buen momento por la salud de su mamita, pero sigue de pie y lo admiro por eso.

¿Cómo cierras el año?

Bien. Ha sido un año positivo, sigo trabajando en la radio y feliz. Sigo con mis eventos privados, corporativos, así que muy bien. Hay proyectos de hacer televisión, pero veremos cómo marcha todo.

