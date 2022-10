‘El Gran Show’ vivió una gala llena de emociones por el aniversario número 35 de Gisela Valcárcel en la trayectoria televisiva. Asimismo, se vivió un momento de tensión cuando se presentó a Giuliana Rengifo como la eliminada de la noche, pero el jurado tomó una decisión para salvarla.

“Definitivamente, eres una artista con una trayectoria larga. También, he visto que has ido mejorando gala a gala. Hoy las cargadas han estado más allá de la caída que tiene que ver con la calificación. Tienes que ponerle fuerza porque yo siento, perdoname, como que no sale del ovario. Queremos verte eso ”, comentó Michelle Alexander antes de decirle a la bailarina que se iba a quedar.

Automáticamente, la bailarina pasó a sentencia junto al doctor Cappillo. Para la gala de la próxima semana, el público ya no podrá votar por su favorito, sino por el jurado, quien será el encargado de eliminar a uno de los competidores.

Giuliana Rengifo sobre su sentencia en ‘El Gran Show’

Esta no es la primera vez que Giuliana pasa a sentencia, la semana pasada trató de disculparse con sus fans. “E stoy ensayando el doble, me estoy esforzando mucho, siempre dicen que la sentencia saca lo mejor de uno y así será. Y llego con mis dos hijas mayores, así que estoy muy motivada”, manifestó.

“ Fue una de las peores galas que he tenido en mi vida, no me sentía muy cómoda , el vestuario y la peluca me jugaron una mala pasada. Pido disculpas por no dar la talla la gala pasada, pero ahora me estoy preparando y este sábado verán quién es Giuliana Rengifo”, agregó.