Grasse Becerra denuncia presunto abuso de autoridad de la PNP: "Me pidieron quitarme la blusa y bajarme los pantalones"

La exporrista Grasse Becerra hizo una delicada denuncia contra agentes de la Policía Nacional tras una intervención de alcoholemia hace unas semanas en el distrito de Los Olivos. Según su testimonio, la intervinieron injustamente.

De acuerdo a la declaración de Grasse Becerra en 'Tengo Algo Que Decirte', el 25 de noviembre salía de una discoteca de Los Olivos a donde fue a trabajar, cuando se dio cuenta que la policía hacía batida para prueba de alcoholemia.

Apenas salió de la cochera, un efectivo policial le pidió soplar en el alcoholímetro. Grasse Becerra había bebido solo una cerveza y se lo hizo saber al agente. Sin embargo, se sorprendió cuando le pidieron soplar hasta cinco veces porque el efectivo no le creía.

"Se supone que mi derecho es soplar una vez, como para todos, pero me hicieron soplar cinco veces porque no estaban conformes con que les salía negativo. Decisión de los policías: llevarme a la comisaría", contó Grasse Becerra.

Una vez en el lugar, según cuenta la exporrista, agentes femeninas le pidieron hacer una evaluación médica. Grasse Becerra narró que una agente le pidió quitase la blusa y bajarse el pantalón hasta las rodillas.

"Una de las que estaba ahí que estaba atendiendo, me dice que me quite la blusa. Yo la miro a la chica asustada. "¿Por qué me tengo que quitar la blusa?" Y me quité la blusa con lágrimas ya porque me sentía ultrajada. Y luego me dijo que me bajara los pantalones hasta la rodilla", declaró la rubia.

Después de permanecer toda la madrugada en la comisaría de Los Olivos, Grasse Becerra fue liberada a las 8 a.m. Unas horas después, según contó, recibió el resultado del dosaje etílico. El documento informaba que tenía 0.46 centigramos de alchol por litro en la sangre. Es decir, negativo.