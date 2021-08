Guillermo Dávila marca distancia entre su vida privada y su labor como entrenador en “La Voz Perú”. El actor y cantante venezolano consciente que hay situaciones de su vida privada que se han filtrado, como su relación con su hijo Vasco, tiene una posición muy clara al respecto. “Es un tema del que he preferido no hablar con la prensa, yo aprendí con el tiempo a guardar silencio y a tratar de mantener mis principios. Entonces cuando me hablan acerca de Vasco yo tengo todo este tiempo tratando de no mencionarlo porque pertenece al ámbito de mi vida privada y si yo genero cualquier comentario lo van a tergiversar o a poner del tamaño del que las personas crean”, dice el venezolano.

“Lo único que puedo decirte con respecto a lo de Vasco es que nosotros nos estamos reuniendo, estamos hablando. Buscamos tener una relación exacta, limpia, pulcra, decente y respetuosa. Lo que sí puedo sugerir es que nos merecemos un poco de respeto y no solo del público sobre el hecho de manejar situaciones de las vidas privadas, y si por equivocación se llegó a hacer público hay que enmendarlo”, puntualiza.

El artista, actualmente en Lima, e integrante de “La Voz Perú”, está gratamente sorprendido del talento local. “Siento a veces mucha vergüenza de estarle dando indicaciones a esos muchachos que están dotados, tocados por Dios, porque realmente hay voces que no son normales, en el buen sentido de la palabra. Y lo mejor de todo es que son tan humildes todos, ojalá mantengan siempre esa virtud que esa es una de las cosas más importantes que deben tener los artistas”, nos dice el intérprete radicado en Miami hace siete años.

LA COMPETENCIA

La humildad, un valor que a veces es escaso en las estrellas, y que también ataca a quienes de un momento a otro reciben los halagos, es analizado por Dávila. “No es fácil decirle a alguien: ‘no te endioses’, porque si hay un productor que le interesa muchísimo tener ese artista, simplemente lo va a vanagloriar, le dirá que es lo máximo y que muchos desearían ser como él. Uno puede de verdad confundir a una persona que está creciendo y si son jóvenes mucho más rápido y de hecho eso sucede”.

Para el popular cantante de baladas, los participantes de “La Voz Perú” deben tomar con sangre fría las decisiones del público y los entrenadores. “El que en el programa se decida por uno, por el otro, el que queda, o el que va a perder, es parte de la estructura del formato, lo más importante para quienes participan es que ellos identifiquen cuales son sus herramientas para defenderse y seguir creciendo en este mundo de la música. El hecho de que el concurso se acabe para algunos de los competidores no quiere decir que también termine su vida profesional, a lo mejor esta empezando”, finaliza.

