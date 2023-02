Beatriz Martínez, más conocida como la ‘Herbolaria del pueblo’, asume un nuevo reto y debuta como conductora del programa ‘Tardes en familia’, junto a Hassan Rojas y Kimberly Nicole Cubas, que se emite por Nativa Tv a partir de las 2 de la tarde.

“Esta propuesta ha sido una sorpresa bastante linda para mí y sobre todo un reto porque es la primera vez que me encuentro en la faceta de la conducción. Soy una persona que me encanta los retos y también estoy muy agradecida por la oportunidad. La vida está para aprender y disfrutar”, afirmó.

La gente te conoce como la Herbolaria del pueblo.

Sí, yo hago todo lo que son los batidos naturales, infusiones en frutas, hierbas. También soy estudiante de nutrición y estamos pronto a sacar los productos de la ‘Herbolaria del pueblo’.

Saliste adelante como muchos emprendedores.

Mi mamita es la emprendedora. Nosotros somos de Cerro de Pasco y ella al ver que mucha gente venía a Lima, dijo ‘me voy a la capital’ y precisamente en La Parada empezó a preparar desayunos en base a maca y las siete semillas. Al principio era bien complicado, pero poco a poco fue ganando clientes. Mi mamá no me quería llevar al mercado porque decía que tenía que estudiar, pero le insistí tanto que me llevó para ayudarla a vender y así comenzó todo.

Como se dice has heredado el negocio familiar.

No solamente el negocio, también el tema del don de lo natural. Mis bisabuelos eran curanderos y eran muy buscados por la gente de pueblo. Bueno, ahora yo estudio porque los tiempos han cambiado, quiero prepararme más para orientar a mis clientes y a mis nuevos clientes por eso también me puse a estudiar. En la vida siempre hay que prepararse y estar lista para cuando se presenten las oportunidades.

Y ahora das el salto a la televisión.

Así es, yo llegué a la televisión gracias a Víctor Hugo Dávila, él es mi padrino, y después me contactan ‘En boca de todos’. El productor me dio la oportunidad de explorar muchas facetas. Me dijo: “Herbolaria vas a actuar, bailar, modelar’.

Has desfilado hasta con el vestido de JLO.

Ja, ja, ja... pero es una experiencia maravillosa. Yo me amo, me quiero tal como soy y eso es lo quiero transmitir a muchas mujeres peruanas. A veces nos dejamos llevar por el qué dirán, mientras hagamos las cosas bien, que nos sumen, y nos deje un aprendizaje hay que seguir adelante.