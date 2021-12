Hugo García se pronunció ante las cámaras de “América Espectáculos” luego que causara furor en las redes sociales tras confirmar con unas románticas fotos su romance con la modelo Alessia Rovegno, hija de la actriz Bárbara Cayo.

El integrante de “Esto es guerra” se mostró feliz por su nuevo romance y dejó en claro que está en un momento buen momento en su vida.

“La verdad es que no hablo de mi vida privada, me mantengo al margen. Yo lo único que puedo decir es que todo está muy bien, estoy siempre muy feliz”, resaltó el chico reality.

Asimismo, García resaltó que Rovegno es “muy hermosa, el que me diría que no está loco”.

Finalmente, Hugo García resaltó que no daría detalles de su nuevo romance, pues prefiere mantener su vida personal al margen de las cámaras.

“Yo no hablo de mi vida privada, trato de mantenerla al margen. La gente ve lo que quiere ver, puede ver mis historias lo que subo, yo no me oculto”, señaló. “Siempre me he mantenido perfil bajo, muestro lo que hago diariamente, nada estoy súper feliz, súper contento, no puedo decir nada más”, acotó.

El último fin de semana, el deportista compartió una romántica fotografía junto a la modelo peruana en su perfil de Instagram, donde ambos se lucieron muy enamorados. Por su parte, Rovegno respondió a la publicación de su pareja con unos emoticones de aceptación.

