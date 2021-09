A pocas horas del segundo programa de “Reinas del Show” que promete causar sorpresa como lo hizo en la edición pasada. Isabel ‘Chabelita’ Acevedo atiende a TROME para dar sus sensaciones de su primera presentación y además aclaró a este diario que si ve a Christian Domínguez lo saludará.

No falta nada para la segunda gala, ¿cómo te has preparado para hoy?

La verdad, como ya mencione en un momento, yo en la primera gala sentí que no salí con tanta fuerza o seguridad. Este sábado me vengo con todo, cargados y una actitud diferente. Vengo a dar la garra como se dice.

Fue un exceso de confianza la primera gala

No fue exceso de confianza, porque yo no entré tampoco en aire de soberbia. Ni me verán en esa pose o actitud. No es mi perfil. Pero a veces es bueno creértela y eso voy a hacer este sábado. Tengo que salir con toda esa seguridad que tengo de haber estudiado baile tanto tiempo, ya que me preparé y demostrar mi talento.

¿Sientes esa mochila por ser bailarina profesional de ganar el reality “Reinas del Show”?

De todas maneras. Obviamente la gente, por ser bailarina profesional espera mucho de mí. También de Diana, Gabriela, Brenda y de muchas chicas que ahora están compitiendo.

Isabel Acevedo promete que llegará a la final de "Reinas del Show"

Entonces, ¿te veo en la final del reality?

De todas maneras, yo voy a la final a ganar, con todo.

Me han dicho que eres ‘chancona’, ¿es cierto?

Si soy chanconaza, no solo en el baile, sino en los estudios también. Soy licenciada en Comunicaciones y también terminé mi carrera de estilista. A mí me encanta estudiar y en el tema de la belleza uno nunca deja de capacitarse porque siempre hay nuevas tendencias.

¿Sé puede saber con qué baile nos vas a sorprender?

No sé si decirlo. Puedo decir que es un ritmo latino y la verdad que nunca lo he bailado. Es un género muy antiguo. Está rico para poder bailarlo.

¿Ya sabes con quién te enfrentas este sábado?

Nosotras no sabemos con quién nos enfrentamos. Siempre nos enteramos en ese momento. Imagínate como manejan ellos (la producción) los ensayos para ver quien se enfrenta con quien.

¿Cómo es tu relación con Gisela Valcárcel?

Gisela para mí es una persona especial en todo sentido. Me dio la oportunidad desde los 16 años, en el “Gran Show”, cuando yo inicié con Aldo Miyashiro y fue una ventana que me ayudo a que tenga exposición demostrando mi talento. Tras ello, me jalaron a otros programas de baile y me hice más conocida como bailarina, en el cual me jalaban para diferentes eventos.

¿Cómo va tu etapa de empresaria en el Spa?

La verdad aquí estoy guerreando. Con el nuevo gobierno, la gente está asustada y prefieren ahorrar su dinero. Igual trato de mover las redes, hacer promociones para que la gente se engría un poco y se quite el estrés. Dando promociones quiero que la gente se engría y las chicas se vean bellas al igual que los hombres.

¿De lo negativo que aprendiste?

Yo trato de escuchar todo. Lo positivo y negativo. De lo negativo trato de recoger las críticas constructivas y de lo positivo me ayuda para seguir avanzando y ver si estoy haciendo bien las cosas. Yo siento que tengo mis objetivos bien marcados y voy por eso.

¿Qué objetivos marcados tienes?

Seguir creciendo con mi empresa. Abrir más “Bella Studio” y con el tema de bailarina si se da la posibilidad de irme a competir como bailarina de manera individual en el tema de salsa y bachata a otros países. Dios hasta donde me permita seguiré bailando.

¿Te arrepientes de algo?

No, porque yo creo que cada cosa que pasa en la vida te da aprendizajes.

Pero, ¿te incomoda que te sigan vinculando de alguna manera con Christian Domínguez?

Yo ya aprendí a manejarlo. Ya han pasado dos años y hasta ahora me lo siguen mencionando a él. Para mí, es un tema que ya pasé la página. Es una etapa pasada de mi vida y si yo sigo en televisión es por mi propio talento, porque la gente me pide bailar y cada vez que me llaman es para bailar. Aunque también estuve en un reality muy fuerte hasta que me pasó el tema de mi rodilla

¿Y cómo va esa lesión?

Con el tema de la lesión, yo estoy mucho mejor. Soy operada y tengo un injerto en la rodilla, al ligamento cruzado, menisco, pero es algo que tengo que lidiar, calentar bien, ensayando con rodilleras y el dolor siempre está. Pero yo no voy a estar quejándome porque considero que soy una persona bien guerrera.

¿Pero si lo ves a Christian lo saludas?

Sí, para mí esa etapa es cerrada. Yo si lo veo si lo saludo, porque en su momento pasamos momentos muy bonitos, tuvimos una bonita relación con su familia y creo que por respeto a eso, no tendría por qué negarle un saludo.

