¡LE HIZO ROCHE! Ricardo Rondón no tuvo reparos en decir que la pareja de Isabel Acevedo es “feo”, todo esto mientras la Chabelita estaba presente en el set de ‘En Boca de Todos’. A inicios de año, la bailarina oficializó su romance con Rodney Rodríguez.

“Chabelita yo sé que el amor es ciego (…) Dejémonos de hipocresías, tu podrás estar enamorada de Rodney, pero el tipo es feo”, expresó.

Ante ello, la Chabelita no dudó en cuadrar al conductor de TV por decir eso en señal abierta. “¿Tu eres Brad Pitt? (…) No voy a soportar esto, es una falta de respeto, me parece malazo que me digas eso en vivo todavía”, expresó.

Pero todo no quedó ahí, Rondón afirmó que si no respetaba su opinión se podía ir, y la bailarina reaccionó. “Dios mío eres un huachafo Rondón (…) Por eso no le he traído un regalo”, expresó.

Chabelita parcha a Ricardo Rondón por decirle feo a su novio

¿Quién es Rodney Rodríguez, pareja de la Chabelita?

Tras el ‘ampay’ de Chabelita, el programa de Magaly Medina informó que Rodney Rodríguez es un electricista peruano de 40 años, quien vive en Washington, en Estados Unidos.

Según detalló, desde el 2012, su empresa ofrece el servicio de mantenimiento a casas y oficinas. Además, es padre de dos niños.

