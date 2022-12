El cantante peruano Iván Farías unió su gran talento al maestro Alejandro Jaén, cantautor y productor musical español reconocido en la década de los 80 por sus éxitos ‘Vas a acordarte de mí' y ‘Si te hubiera conocido ayer’, en una nueva producción de música romántica.

“Efectivamente, esta nueva producción tiene temas del maestro Alejandro Jaén, ganador de varios premios y compositor de canciones para Menudo, Son by Four, Marc Anthony, Lupita D´Alessio, Víctor Manuelle; solo por mencionar algunos”, precisó Iván Farías que este 2022 recibió el premio ‘Grandeza Hispana International Awards’, evento que reconoce a figuras aztecas y extranjeros que impulsan el arte y la cultura en México.

Interpretar temas del maestro Alejandro Jaén es una gran responsabilidad.

Absolutamente. Sin embargo, me siento muy cómodo con sus temas. Hace poco tuve el honor de ser invitado al teatro Esperanza Iris y poder compartir con grandes de la música, en un homenaje al maestro Alejandro Jaén, que recibió de mano de la asociación de compositores y escritores el premio a su gran trayectoria. En esa ocasión canté con mucho honor “Mentiras’, que interpreta Lupita D’Alessio, que fue escrita por Alejandro Jaén .

MIRA TAMBIÉN: La explicación del retiro de Bad Bunny

Le has puesto tu estilo...

Así es y, sobre todo, el peso musical que le imprimo al interpretar sus canciones.

Recibiste un premio importante en México.

Así es, tuve el honor de recibir el premio ‘Grandeza Hispana internacional Awards’, fue un reconocimiento a mi carrera. En los premios Grandeza Hispana International Awards también fueron galardonadas celebridades de la industria mexicana como los primeros actores Ignacio López Tarso y Jacqueline Andere, los productores de telenovelas Carla Estrada y Nicandro Díaz. Además, se realizó un homenaje póstumo a la actriz Carmen Salinas.

Siempre dicen que es una carrera difícil...

Ser artista es una carrera que nunca para, pero está llena de grandes satisfacciones.

Qué proyectos se vienen, además del lanzamiento de tu disco...

Estamos produciendo un disco maravilloso; al lado de profesionales de primer nivel y con todas las ganas de hacer cosas increíbles. Es un disco que es mi identidad, me identifico con el, las canciones son inéditas, las siento mucho porque hay cosas que me han pasado a mi en mi vida. El productor Alejandro Jaén, que es un genio, sabe como llegar al artista, me recomendó hacer un disco variado, desde balada pop a reguetón fino, y me encanta, desde bolero a reguetón.

El cantante peruano Iván Farías al lado del compositor Alejandro Jaén

¿Pronto te veremos en los escenarios?

Estamos proyectándonos con todo el equipo de trabajo a realizar varios conciertos y un gran show con excelentes invitados. Siempre le daremos lo mejor al público.

TE PUEDE INTERESAR: