El cantautor José Bracamonte presenta su segundo sencillo al que ha titulado ‘Parte de mí', bajo la producción de PJ Records, disquera ubicada en Miami de los artistas y productores internacionales Periko y Jessi León, quienes han sido nominados al Latin Grammy.

“Junto a mi productor ‘Periko’, nos basamos en la idea de que siempre habrá ese amor no correspondido. ¿Quién no se enamora de aquella persona que sólo nos ve como amigos? Muchos luchan por amores no correspondidos, así ese amor sea o no para nosotros, igual estamos ahí detrás empecinados en que nos haga caso y nos corresponda”, expresa José Bracamonte, quien hace poco lanzó el tema “Despierto en ti”, que ya suena en la cadena musical HTV para Latinoamérica y Europa.

El tema ya se encuentra en todas las plataformas junto con el videoclip oficial en YouTube, una producción de la Jaula Visual.

“Es un video basado en los noventas; con luces de neón, casetes y los bailes de la época. A los amantes del pop de los noventas, cuando el amor y la música eran tiernas y divertidas, esta es vuestra canción”, afirma.

José Bracamonte es un artista licenciado por Marca Perú. Ha desarrollado su sensibilidad para el arte, entre el vino, el Pisco, el canto y la composición durante años. Hijo de la primera actriz Mirna Bracamonte y el diseñador gráfico José Bracamonte Vera.

JOSÉ BRACAMONTE, EMBAJADOR DE LA ‘MARCA PERÚ' POR SEXTO AÑO

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ otorgó por sexto año consecutivo la licencia “Marca Perú” a José Bracamonte, artista de la música y sommelier con reconocida trayectoria en nuestro país y el extranjero.

“Estoy muy agradecido a PromPerú, es un honor seguir llevando el nombre de mi país por el mundo, siempre en mi corazón. La “Marca Perú” busca impulsar el turismo, las exportaciones, las inversiones y la imagen del Perú, en general y en ámbitos específicos declarados prioritarios, a nivel nacional e internacional”, precisó Bracamonte.

En la música ha grabado más de cinco discos colocando sus canciones en series, telenovelas y campañas publicitarias, como ‘De vuelta al barrio’ y ‘Pulseras Rojas’ de América Televisión, ‘Ana Cristina’ y ‘Corazón de Fuego’ de ATV. Así también ha compuesto para instituciones como el Ministerio de Educación, la Unesco y la Policía Nacional. Además de canciones para nuestra bebida bandera el Pisco Sour, el Caballo Peruano de Paso, el Chilcano de Pisco, entre otras. Actualmente, pertenece a la disquera PJ Records de Miami como cantante, compositor y productor musical.

