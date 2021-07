¿SE LE VINO LA NOCHE? Gran polémica causaron las recientes imágenes de Juan Carlos Orderique publicadas por Instarándula, donde se le ve disfrutando de Punta Sal con una bella jovencita. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el exconductor nunca se sacó la mascarilla ni los lentes de sol, dando a entender que quería pasar desapercibido.

Samuel Suárez reveló que Orderique se mostró conmocionado cuando se difundieron las fotografías y videos y evitó salir de su habitación. “No quería salir a desayunar. A la chica la vieron desayunando sola ¿qué pasó? ¿por qué se ocultaba tanto”, dijo el popular Samu.

Asimismo, publicó uno de los mensajes privados que recibió la noticia, donde le pedían que se rectifique porque el de las imágenes no era el exconductor. “Samu estás recontra patinando, él no es Orderique. Yo lo conozco y no es el look que usaría. Vas a tener que rectificarte, no es él, acuérdate de mí”, le escribieron.

“Extrañamente me llegaron mensajes así, pero se olvidan que yo no soy ningún aficionado. Yo si me mando con algo es siempre con pruebas, no con chismes baratos. Así que les dejo dos cositas para su libro”, dijo antes de mostrar nuevas fotos de Juan Carlos Orderique sin mascarilla en el hotel, posando al lado de una fan y detrás, su nueva conquista.

¿POR QUÉ SE ESCONDIÓ?

Samuel Suárez reveló la posible razón por la que Orderique habría evitado ser captado por sus fanáticos. Al parecer, su expareja se habría enterado de su viaje por las imágenes de Instarándula y habría reaccionado mal.

“Esta bella joven que habría mantenido una relación con el exconductor por años, según mis fuentes, se enteró de las imágenes del viaje a Punta Sal Por Instarándula”, dijo Samu. “Ya decía yo por qué tanto misterio con la gorrita, con los lentes. Solo voy a decir que el entorno cercano de la joven que se comunicó conmigo, la joven con la que tuvo una relación por años, está muy molesto. Nada más, no voy a decir nada más”, agregó.