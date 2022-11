La conductora de televisión Laura Borlini reveló que su relación con Renzo llegó a su fin luego de un año y tres meses. La argentina evitó dar detalles de la ruptura amorosa, sin embargo, aseguró que se encuentra tranquila y enfocada en su consultorio psicológico, que inauguró en Surco.

“ Con Renzo hemos terminado (la relación) ya hace un mes y, bueno, no voy a hablar del por qué, ningún detalle porque es muy personal, solo tiene que ver con nosotros . Estuvimos un año y tres meses juntos y, nada, a mirar para adelante”, dijo la conductora de televisón.

Te hemos visto en redes sociales enfocada en tu consultorio psicológico, muy animada en tu proyecto...

Sí, estoy bien, tranquila, rescato siempre las cosas buenas que me pasan y, cuando hay un resultado que es el que no me esperaba, trato de tomarlo de la mejor manera para aprender. Hay que aprovechar las experiencias que tenemos para mejorar como persona. Y sí, ya estoy atendiendo en mi consultorio en Surco, estoy muy contenta y agradecida, para mí era un sueño dedicarme a la psicología. Así es la vida y para adelante, tengo mis proyectos, ahora mi hijo se va a estudiar a Japón y lo voy a acompañar para dejarlo instalado y regreso para continuar atendiendo a mis pacientes, igual seguiré trabajando virtualmente los días que me voy a escapar.

Debe ser difícil para ti alejarte de tu hijo...

Mi hijo se va a estudiar una carrera universitaria por cuatro años, la verdad que aún no es tan duro, creo que aún no he tomado mucho conciencia de que se va, pero soy feliz por él, porque es lo que quiere, lo que le gusta y siempre soñó. Desde muy joven, a los 19 años, yo me fui a vivir lejos de mis papás por estudio y trabajo, a mi me dieron esa libertad para cumplir mis sueños y hoy se las doy a mi hijo. Los hijos son de la vida, habla japones hermoso y estoy ahí para apoyarlo siempre. Ahora depende de él que tiene que estudiar un montón y ser independiente.

Por cierto, falta poco para terminar el año, ¿seguirás en la conducción del programa ‘Mi tesoro más grande, tu salud’?

Está por verse, en unos días podré confirmar porque estoy saliendo de viaje a fines de diciembre y hay que ver ese tema.

Redes sociales del consultorio de Laura Borlini: IG: @lauraborlini_psicologa. Tik Tok: lauraborlinipsicologa. Facebook: Laura Borlini - Psicóloga.

Citas: 903 543 790 (Irene)

LAURA BORLINI DISFRUTABA CON SU EX EN EGIPTO

Recordemos que los primeros días de octubre Laura Borlini realizó un viaje a Egipto con su pareja Renzo y nos contó que aún no pensaba en el matrimonio ni en la convivencia, pues sus tres hijos están pequeños y quiere aprovecharlos al máximo porque después cada uno tomará su camino.

“Veo que hablan mucho de bodas y compromisos, y está bien, pero en mi caso estamos superbién con Renzo, nos llevamos de maravilla, nos entendemos, nos divertimos, conversamos un montón. Ya cumplimos un año juntos y realmente es una relación muy nutritiva, productiva, me da mucha paz, es buenísima persona, pero aún no estamos pensando en el matrimonio ni convivencia . Así estamos bien, nos vemos un montón, pasamos los fines de semana, nos organizamos bien. Él no tiene hijos chicos, yo sí, tengo dos adolescentes y uno de once años, los tres quieren un montón a Renzo, pero todavía viven conmigo y quiero aprovecharlos al máximo porque después vuelan. Pero por supuesto que en unos años podríamos tomar llegar a tomar una decisión (de casarse) porque nos queremos un montón”, comentó la conductora de ‘Tu tesoro más grande, tu salud’.

Laura Borlini disfruta de sus vacaciones con su pareja Renzo en Egipto. (Foto: Trome)

¿Ustedes van paso a paso?

Todavía nos estamos conociendo, soy de la idea que las personas recién se conocen realmente a los tres años de tener una relación. Por lo menos tiene que pasar un buen tiempo para saber si la persona con la que estás es posible llevar una buena convivencia, porque no todo es el amor y ser buenas personas. A la hora de la hora a veces no es lo mismo y no me quiero apurar, quiero que nos conozcamos superbién, pero lo que conozco de él hasta ahora es que es un buen hombre, buena pareja, tiene todo los valores que busco en una persona. Ninguno de los dos quiere dar un paso apresurado.

TE PUEDE INTERESAR: